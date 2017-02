MARTES 14 DE FEBRERO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.28.2 FRASE DEL DIA El sentimiento es un flor delicada, manosearla es marchitarla. Mariano José de Larra (1809-1837) Escritor español. UN 14 DE FEBRERO Día de San Valentín o de los enamorados. 1817:Tras la batalla de Chacabuco, el general San Martín entra triunfante a Santiago de Chile 1820:Muere en Buenos Aires el doctor Cosme Argerich. Había nacido en esta ciudad el 26 de septiembre de 1758. 1879:Empieza la Guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile con Perú y Bolivia, cuando tropas chilenas ocuparon el puerto de Antofagasta, entonces territorio boliviano. 1898:Nace en Corrientes Raúl Scalabrini Ortiz. Escritor, periodista y poeta, entre sus obras figuran El hombre que está solo y espera; Política británica en el Río de la Plata; Historia de los ferrocarriles argentinos. Fue uno de los integrantes de FORJA (Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina). Murió en Buenos Aires el 30 de mayo de 1959. 1950:Stalin y Mao firman el pacto de amistad China-Rusia. HALLAZGO Se ha encontrado carnet de Obra Social a nombre de LOVAIZA GRISELDA MABLE. Su dueña puede pasar por la redacción de este diario Rocca 161 de 8 a 18 hs. v.15.2. ---- Pág. siguiente (2/3)