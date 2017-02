Cumpleaños

MIERCOLES 15 DE FEBRERO DE 2017

Entretenimiento Familiar Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.28.2. FRASE DEL DIA Ir sin amor por la vida es como ir al combate sin música, como emprender un viaje sin un libro, como ir por el mar sin estrella que nos oriente. Stendhal (1783-1842) Escritor francés. UN 15 DE FEBRERO Día del redactor publicitario. 1527: Sebastián Caboto construye un fuerte en el Río de la Plata, el primer punto habitado por los españoles en la región. 1787:Nace en Arequipa (Perú) el coronel mayor Ignacio Álvarez Thomas. Guerrero de la Independencia, participó en la defensa de Montevideo durante las Invasiones Inglesas, en 1807. Encabezó la sublevación de Fontezuelas en 1815. Fue Director Supremo y jefe de Estado Mayor del ejército de Buroes Aires. 1811:Nace en San Juan Domingo Faustino Sarmiento. Fue maestro rural, escritor y político. Fundó escuelas. Dirigió el diario El Zonda, aparecido el 20 de julio de 1939. Entre sus obras se destacan Facundo, Recuerdos de Provincia y Educación Popular. Tras la victoria federal de 1831 emigró a Chile. Fue gacetillero del ejército de Justo José de Urquiza e intervino en la batalla de Caseros. Fue senador nacional, ministro del Interior, y en 1868 fue elegido presidente. Murió en Asunción, Paraguay, el 11 de septiembre de 1888. 1817:José Aldao capturó al presidente de Chile, general Francisco Marcó del Pont en las proximidades del puerto de San Antonio. 1820:San Juan se independiza de la intendencia de Cuyo y adquiere soberanía de provincia 1831:Tras la firma del Tratado de Alianza del 4 de enero, las tres provincias litorales nombran General en Jefe del Ejército Aliado al brigadier general Estanislao López. 1837:Nace en Gualeguay, Entre Ríos, el doctor Enésimo Leguizamón. Fue escritor, político y periodista. Fue ministro de Justicia durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. También fue diputado nacional y miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue uno de los fundadores del diario La Razón. Murió en Buenos Aires el 20 de agosto de 1886. 1848:Nace en Toulouse, Francia, Pablo Groussac. Historiador, novelista, dramaturgo, fue director de la Biblioteca Nacional. Realizó importantes investigaciones históricas. Entre sus obras se encuentran La divisa punzó, El Congreso de Tucumán, Estudio de Historia Argentina, Los que pasaban, Mendoza y Garay, y Santiago de Liniers. Murió el 27 de junio de 1929. 1858:Tuvo lugar en Pigüé la batalla entre las fuerzas de Buenos Aires al mando de Nicolás Granada y Wenceslao Paunero y las indígenas comandadas por el cacique Calfucurá. Al día siguiente triunfaron las fuerzas del ejército. 1887:Muere en Buenos Aires Marcos Sastre, escritor, educador, periodista y pintor. Fundó la Librería Argentina, donde funcionó el Salón Literario inaugurado en 1835, donde se conocieron Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez y otros jóvenes de la época. Entre sus obras se destaca Temple Argentino, en donde descubre el paisaje del Delta. Había nacido en Montevideo el 2 de octubre de 1808. 1899:Los presidentes Julio A. Roca y Federico Errázuriz Echaurren, de Argentina y Chile respectivamente, sellaron la amistad tras los conflictos limítrofes. 1954:Muere en la Capital Federal el doctor Adrián C. Escobar. Abogado y político, fue subsecretario de la presidencia de Manuel Quintana, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y embajador en Estados Unidos y Francia, entre otros cargos gubernativos. 1966: Muere Camilo Torres, sacerdote guerrillero colombiano. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 18 de febrero a partir de las 22 hs., llega con una gran fiesta santafesina el Romántico Mas Caliente "URIEL LOZANO" y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE", en vivo. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada anticipadas en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en Zárate FM 93.9 Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. a solo $ 100. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!!