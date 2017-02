Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.28.2. FRASE DEL DIA La ignorancia es la madre de la maldad y de todos los demás vicios. Galileo Galilei (1564-1642) Físico y astrónomo italiano. UN 16 DE FEBRERO 1595:Fernando de Zárate comienza a levantar la Fortaleza de Buenos Aires. 1777:Nace en Buenos Aires el presbítero doctor Julián Navarro. Siendo Cura Párroco de Rosario, se inclinó entusiasta del lado de los patriotas tras la Revolución de Mayo de 1810. Bendijo la primera bandera argentina creada por el general Manuel Belgrano. El 3 de febrero de 1813 participó en el combate de San Lorenzo como capellán de las tropas del general San Martín, a quien también acompañó en la campaña de los Andes. Murió en Chile en 1854. 1820:El Cabildo Abierto de Buenos Aires elige gobernador de la provincia a Manuel de Sarratea. 1827:El coronel Lucio Mansilla derrota en el Ombú a una columna brasileña comandada por Bentos Manuel. 1829:Ejecución de Manuel Mesa. Nacido en Montevideo en 1788, participó de su defensa durante las invasiones inglesas de 1807. Acompañó a Carlos de Alvear en la persecución de las tropas de Artigas. Fue desterrado luego de participar en la sublevación de Arequito del Ejército Norte. Se incorporó a las filas de Juan Manuel de Rosas y tras la derrota en Las Palmitas cayó prisionero y fue sentenciado a muerte. 1835:Facundo Quiroga, el "Tigre de los Llanos", es asesinado en Barranca Yaco. 1843:Un ejército argentino-oriental al mando del general Manuel Oribe pone sitio a la ciudad de Montevideo. 1894:Luciano Leiva asume el mando de gobernador constitucional de la provincia de Santa Fe. 1899:Muere en Buenos Aires Federico Lacroze, importante empresario argentino. Con su hermano Julio creó la primera empresa de tranvías de la ciudad, llamada "Tranway Central". Había nacido el 4 de noviembre de 1838. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 18 de febrero a partir de las 22 hs., llega con una gran fiesta santafesina el Romántico Mas Caliente "URIEL LOZANO" y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE", en vivo. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada anticipadas en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en Zárate FM 93.9 Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. a solo $ 100. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.18.2. TROPICAL BARRIENOS EN KING KONG Este viernes Fiesta de la cumbia en KING KONG (Sarmiento y Arenales) Campana. SUPE TROPICAL BARRIENTOS y EL CHINO Y LA SONORA. Damas solo $ 50. El domingo: cumbia de locos Angeles Milagros. La Chancl.eta colombiana y "La Super Super" en San Lorenzo. v.17.2. ---- Pág. siguiente (2/3)