VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

FELIZ CUMPLE JULIO CESAR GONZALEZ Te deseamos tus hijos del corazón y nietos y tu mujer Margarita Graciela Lopez que te esperamos con mucho amor. Que tengas de regalo una fuerte recuperación. Te amo y te espero amor. Entretenimiento Familiar Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.28.2. FRASE DEL DIA La vida de cada hombre es un diario en el que trata de escribir una historia pero escribe otra. J. M. Barrie (1860-1937) Escritor escocés. UN 17 DE FEBRERO 1820:Se celebra en Luján, Buenos Aires, un Armisticio entre Miguel Estanislao Soler, Estanislao López y Francisco Ramírez, representantes de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, a fin de poner fin a la guerra civil entre estos pueblos. 1824:El Congreso de Perú nombra dictador a Bolívar y suspende la constitución. 1825:Nace en Buenos Aires el general Donato Álvarez. Peleó a las órdenes del general Lucio Mansilla en la Vuelta de Obligado; se incorporó al ejército de Urquiza y luchó al frente de su escuadrón en la batalla de Caseros. También participó en la guerra contra el Paraguay y en la Campaña al Desierto. Murió en Buenos Aires el 23 de septiembre de 1913. 1852:Ejecución del coronel Juan Crisóstomo Álvarez. Había nacido en Tucumán en 1819. 1948:Muere en Buenos Aires el cirujano Enrique Finochietto. Había nacido en Buenos Aires el 13 de marzo de 1881. 1959:Muere en Buenos Aires el doctor Tomás A. Le Bretón. Abogado, periodista, participó de la revolución de julio de 1890, fue diputado y senador nacional, embajador en los Estados Unidos y en Francia y ministro de Agricultura. Había nacido en Buenos Aires el 20 de marzo de 1868. 1971:Muere en Santiago de Chile Luz Vieira Méndez. Educadora argentina, fue presidenta del Consejo Nacional de Educación. Había nacido en Paraná, Entre Ríos, el 16 de agosto de 1911. TROPICAL BARRIENOS EN KING KONG Este viernes Fiesta de la cumbia en KING KONG (Sarmiento y Arenales) Campana. SUPE TROPICAL BARRIENTOS y EL CHINO Y LA SONORA. Damas solo $ 50. El domingo: cumbia de locos Angeles Milagros. La Chancl.eta colombiana y "La Super Super" en San Lorenzo. v.17.2. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 18 de febrero a partir de las 22 hs., llega con una gran fiesta santafesina el Romántico Mas Caliente "URIEL LOZANO" y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE", en vivo. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada anticipadas en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en Zárate FM 93.9 Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. a solo $ 100. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!!