Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS MATIAS BERGUÑAN 7 añitos! El pasado 15 de febrero cumplió añitos nuestro negrito hermoso, cariñoso y bueno (nunca cambies). Espero que lo hayas pasado super lindo. Te queremos mucho, tus papis: Dani y Vane, tus hermanos Dai y Ro. Entretenimiento Familiar Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.28.2. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 18 de febrero a partir de las 22 hs., llega con una gran fiesta santafesina el Romántico Mas Caliente "URIEL LOZANO" y "LOS MUSIQUEROS DE SANTA FE", en vivo. Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada anticipadas en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en Zárate FM 93.9 Sarmiento 365 de 8 a 13 hs. a solo $ 100. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.18.2. FRASE DEL DIA ¡Llora! No te avergüences de confesar que me has querido un poco. Gustavo Adolfo Bécquer UN 18 DE FEBRERO 1800:Nace en Córdoba el doctor Dalmacio Vélez Sársfield, abogado, autor del Código Civil Argentino. También redactó, junto con el doctor Eduardo Acevedo, el Código de Comercio. Murió en Buenos Aires el 30 de marzo de 1875. 1812:El Triunvirato formado por Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Antonio de Chiclana aprueba el uso de la Escarapela Nacional, compuesta de los colores blanco y azul celeste. Se consagraron así los colores nacionales con que se formaría la bandera nacional. 1889:Muere en Buenos Aires el general Jerónimo Espejo. Formó parte del Ejército de los Andes. Participó en la batallas de Chacabuco, Cancha Rayada, Maipú e Ituzaingó. Como historiador, escribió obras entre las que se destacan San Martín y Bolívar, Entrevista de Guayaquil, Apuntes históricos sobre la expedición libertadora del Perú y El paso de los Andes. Había nacido en Mendoza el 30 de septiembre de 1801. 1906:Pedro Antonio Echagüe asume el cargo de gobernador de la provincia de Santa Fe. 1922:Nace en Buenos Aires Mariano Mores. Pianista, compositor y director de orquesta, integró la orquesta de Francisco Canaro. 1938:Leopoldo Lugones se quita la vida en una isla en el Tigre. Poeta destacado, entre sus obras más destacadas se encuentran Oda a la desnudez; Odas seculares; Poemas solariegos; Las montañas de oro; Crepúsculos del jardín; Lunario Sentimental y Romancero. También escribió obras en prosa como La guerra gaucha; Historia de Sarmiento; El imperio jesuítico; Las fuerzas extrañas; Elogio de Ameghino; Didáctica; Cuentos Fatales, etc. Su cambiante temperamento político lo llevó desde el socialismo al conservadurismo para terminar elaborando el apoyo ideológico al golpe de Estado que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930. Había nacido en Córdoba el 13 de junio de 1874. 1960:Se firma el Tratado de Montevideo, que forma la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) entre Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay. ---- Pág. siguiente (2/3)