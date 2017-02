DOMINGO 19 DE FEBRERO DE 2017

Cumpleaños

GABRIELA FELIZ CUMPLE!!!! Hoy cumple 20 años mi hermosa nieta, ya sabes que te quiero y que deseo lo mejor para vos. Soy tu abu-tía. Solo quiero que realices tus sueños. Festejemos en familia y con amigos. Te abrazan tus papis: Sandra y Rodrigo junto a tus hermanas Belén y Giuly y tus bisabuelos. Juany, Abel, tus tíos Adrián, Roxana, Uma, Vale, Matías, Nadia, Benjamín y yo tu abu Marita FRASE DEL DIA La amistad, como el diluvio universal, es un fenómeno del que todo el mundo habla, pero que nadie ha visto con sus ojos. Enrique Jardiel Poncela UN 19 DE FEBRERO 1807:Una junta militar confiere el mando supremo a Santiago de Liniers. 1809:El gobierno español nombra a Baltasar Hidalgo de Cisneros virrey del Río de La Plata, en reemplazo de Santiago de Liniers. 1852:El Ejército Aliado al mando de Justo José de Urquiza hace su entrada en la ciudad de Buenos Aires tras la batalla de Caseros. 1868:Es asesinado el brigadier general Venancio Flores. Peleó en las batallas de Rincón y Sarandí en 1825. Acompañó a Justo José de Urquiza, tras el pronunciamiento y llegó a ser presidente de la República Oriental del Uruguay. Integró el ejército porteño en la batalla de Cepeda, el 23 de octubre de 1859. Y tomó parte en la guerra del Paraguay comandando las fuerzas orientales. Participó en la batalla de Yatay, la toma de Ureuguayana, Paso de la Patria, el combate de Estero Bellaco, la batalla de Tuyutí-Corá, Boquerón, Sauce y Curupaytí. Había nacido en el departamento de San José, cerca de Montevideo, el 18 de mayo de 1803. 1913:Nace en Buenos Aires Amancio Williams. Arquitecto y miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes. Murió en Buenos Aires el 14 de octubre de 1989. 1937:Se suicida Horacio Quiroga. Entre sus obras se encuentran Los arrecifes de Coral; El crimen del otro; Cuentos de la selva; Cuentos de amor, de locura y de muerte. Había nacido en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1879. 1958:Muere en Montevideo, Uruguay, el doctor Mariano de Vedia y Mitre. Entre sus obras se destacan: La presidencia de Rivadavia; El deán Funes en la Historia Argentina; Vida de Monteagudo; La inmortalidad de Maquiavelo; De Rivadavia a Rosas. Fue intendente de Buenos Aires durante la presidencia de Agustín P. Justo y el que llevó a cabo el ensanche de la calle Corrientes. Había nacido en la Capital Federal en 1881. CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN Solicita vuestra colaboración para reunir útiles escolares nuevos, o usados en buen estado, para ayudar en el próximo inicio del ciclo lectivo a familias carenciadas. Por favor alcanzar los donativos a la Secretaría de la Parroquia, calle Pueyrredón 989. Desde ya agradecemos todo lo que puedan hacernos llegar. v.28.2 ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.28.2.