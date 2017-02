MIERCOLES 22 DE FEBRERO DE 2017

Cumpleaños

Entretenimiento Familiar Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.28.2. FRASE DEL DIA Un poeta es, ante todo, una persona apasionadamente enamorada del lenguaje. W. H. Auden (1907-1973) Poeta inglés. UN 22 DE FEBRERO... 1814: Combate de Cucha-Cucha. Las tropas patriotas al mando de Juan Gregorio de Las Heras vencen a las realistas en territorio chileno. 1844: Por decreto del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, queda abolido y prohibido el juego de Carnaval. 1876: Muere el doctor Juan José Montes de Oca. Afamado médico, partió a la guerra del Paraguay a prestar servicio como médico del Ejército Aliado. Fue vicepresidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados y varias veces presidente de la Facultad de Medicina. Había nacido en Buenos Aires el 6 de marzo de 1806. 1880: Nace en Buenos Aires Ada María Elflein. Educadora y periodista, fue autora de Leyendas argentinas. Murió en Buenos Aires el 24 de julio de 1919. 1904: Argentina establece la primera base permanente en la Antártida. 1987: Entra en vigor la ley de Punto Final en la Argentina.