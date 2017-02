JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2017

Cumpleaños

AGRADECIMIENTO Por este medio quiero agradecer profundamente al Sanatorio Metalúrgico Augusto Timoteo Vandor, a su Sr. Director Dr. Rossini Miguel, a los doctores Izurieta Mercedes, a mi prestigioso cirujano Dr. Corominas Guillermo y su gran equipo médico, a todas las enfermeras del primer piso sector UOM internacion, personal de terapia intensiva por su accionar y rápida respuesta ante mi intervención quirúrgica días pasados. Ahora en mi pronta recuperación siento las ganas de decirles: Muchisimas gracias de todo corazón! Mirengo Celia / DNI 01.894.722 Flia. Poggi FRASE DEL DIA Todo necio confunde valor y precio. Antonio Machado (1875-1939) Poeta y prosista español. UN 23 DE FEBRERO... 1455:Gutenberg imprime su primer libro, La Biblia. 1807:Nace en Buenos Aires Florencio Varela. Doctor en jurisprudencia, político y periodista, escribió en El Arriero Argentino, El Nacional, El Parnaso Oriental. Fundó el periódico El Comercio del Plata. Exiliado en Montevideo atacó la política de Juan Manuel de Rosas. Murió en esa ciudad el 20 de marzo de 1848. 1820:Se firma el Tratado del Pilar en la villa de ese nombre, en la provincia de Buenos Aires entre el gobernador de Buenos Aires, Manuel de Sarratea, el de Santa Fe, general Estanislao López, y el de Entre Ríos, general Francisco Ramírez. 1919:Mussolini funda el Partido Fascista italiano. 1958:Se realizan las elecciones presidenciales nacionales que consagrarían al doctor Arturo Frondizi presidente de la nación. 1959: Muere en Buenos Aires el doctor Lucio V. López, bisnieto del autor de los versos del Himno Nacional, Vicente López y Planes. Médico, con orientación en psiquiatría y de la medicina legal, y periodista. Fue el fundador de la Escuela Normal. 1994:Los países de la OEA firman la Declaración de Cartagena de Indias, mediante la cual se insta a educar a los para la democracia. HALLAZGO Se encontró perra galga está al cuidado de mis nenes. Es muy cariñosa. Comunicarse (no mjes) al 354412. v.24.2. EXTRAVIO Se extravió aprox. el 15 de enero perro tipo barbincho negro con una mancha marrón en el pecho y otra en las patitas. Responde al nombre de Caramelo. Hay tres nenes que esperan por el. El "más chiquito" llora por el. Doy recompensa. No mje. al 354412. v.24.2. AGRADECERE DEVOLUCION Chapa Patente KXK 483. Además encontré chapa patente IOY 729 y OUA 135. Llamar al 15-342170 Remises Luz. v.24.2. REGALO HERMOSOS GATITOS Varios colores. Celu: 15-571529 / 15-579409. Ruphi Belgrano 165. v.1.3. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.28.2. AGRADECIMIENTO Familiares de MARTA ROSSI de GARRERA agradecen a vecinos, familiares y amigos el acompañamiento, muestras de afecto y todo el apoyo recibido. EXTRAVIO DE PATENTE NAS 861. Comunicarse al 3489-15-592505. v.24.2.