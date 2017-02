VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2017

Cumpleaños

BAILAMOS ESTE VIERNES EN KING KONG Este viernes gran evento bailable en King Kong (Sarmiento y Arenales Campana). Actúa por primera vez la MICU BAND y GRUPO CHIMUCHURRI. Las damas abonan solo $ 50 hasta las 0.30 hs. CASAMIENTO MICAELA GHIONE DANIEL SANTACHITA 24 de Febrero FELICITACIONES A TAN QUERIDA PAREJA!!!! Que el amor que hoy llena sus corazones de alegría perdure crezca y florezca a lo largo del tiempo. Que cada momento tenga un motivo para sonreir y cada dificultad una manera de crecer en el amor. Que cada día sea para conocerse y amarse mas. Felicidades! Los queremos! MARIO LUIS VENTURINI A pesar que hemos pasado muchas cosas juntos, yo sé que él me ama con todo su corazón y nadie nos va a separar, por más que hagan lo posible. Tu esposa que te amará hasta el final. Te amo mi amor, Graciela. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.28.2. HALLAZGO Se encontró perra galga está al cuidado de mis nenes. Es muy cariñosa. Comunicarse (no mjes) al 354412. v.24.2. EXTRAVIO Se extravió aprox. el 15 de enero perro tipo barbincho negro con una mancha marrón en el pecho y otra en las patitas. Responde al nombre de Caramelo. Hay tres nenes que esperan por el. El "más chiquito" llora por el. Doy recompensa. No mje. al 354412. v.24.2. AGRADECERE DEVOLUCION Chapa Patente KXK 483. Además encontré chapa patente IOY 729 y OUA 135. Llamar al 15-342170 Remises Luz. v.24.2. REGALO HERMOSOS GATITOS Varios colores. Celu: 15-571529 / 15-579409. Ruphi Belgrano 165. v.1.3. EXTRAVIO DE PATENTE NAS 861. Comunicarse al 3489-15-592505. v.24.2. CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN Solicita vuestra colaboración para reunir útiles escolares nuevos, o usados en buen estado, para ayudar en el próximo inicio del ciclo lectivo a familias carenciadas. Por favor alcanzar los donativos a la Secretaría de la Parroquia, calle Pueyrredón 989. Desde ya agradecemos todo lo que puedan hacernos llegar. v.28.2