SABADO 25 DE FEBRERO DE 2017

Entretenimiento Familiar Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.28.2. FRASE DEL DIA La creatividad es simplemente conectar cosas. Steve Jobs (1955-2011) Empresario e informático estadounidense. UN 25 DE FEBRERO 1830:Tiene lugar la batalla de Oncativo o Laguna Larga. En esta jornada, las fuerzas del general unitario José María Paz triunfaron sobre las del caudillo riojano Facundo. 1778:Nace en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, José de San Martín. Militar argentino, obtuvo su primera victoria en la causa de la independencia de América en el combate de San Lorenzo, al frente de los Granaderos a Caballo. Fue gobernador intendente de Cuyo y organizó el Ejército de los Andes. Tras cruzar la cordillera, obtuvo las victorias de Chacabuco, en 1817, y de Maipú, en 1818, que aseguraron la independencia de Chile. En julio de 1821 entró en Lima, Perú, y el 28 de ese mes declaró la independencia de ese país. Las desavenencias con el gobierno de Buenos Aires lo decidieron a marchar hacia Europa. Murió en Boulogne-Sur-Mer, Francia, el 17 de agosto de 1850. 1781:Nace en Buenos Aires el general Matías de Irigoyen. Participó del lado patriota tras los sucesos de Mayo de 1810. Murió en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1839. 1878:Muere en Buenos Aires Juan María Gutiérrez. Doctor en jurisprudencia, escritor, publicista, y político argentino, fue uno de los exponentes de la generación de 1837. Había nacido en Buenos Aires el 6 de mayo de 1809. 1932:Muere Julieta Lanteri de Renshaw. Destacada feminista, fue una de las primeras mujeres en obtener la ciudadanía del país. Había nacido en Italia el 22 de marzo de 1873.