DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2017

"MAXI" El sabe que está infinitamente acompañado en esta dificilísima situación que está pasando. Sepan todos que son el apoyo, el sostén y la motivación para que nuestro MAXI (el de Todos) vuelva a estar con nosotros. Es la batalla más difícil que le ha tocado pelear y sabemos que es así. Porque cuenta con la FE de los creyentes, las oraciones y las cadenas de oraciones de las distintas creencias y convicciones que tienen un solo fin en común: la recuperación de MAXI. Seríamos muy ingratos si solamente dijéramos GRACIAS. Siempre fue y seguirá siendo una Comunión entre nuestra familia y la gente. Hoy entendemos que la Solidaridad, el Amor, el Cariño y la Contención nos abraza. En nombre de MAXI...Gracias!! Flía. Pedraza FRASE DEL DIA Al bien hacer jamás le falta premio. Miguel de Cervantes UN 26 DE FEBRERO 1616:La Inquisición ordena la captura de Galileo. 1815:Napoleón se escapa de la isla de Elba. 1824:Nace en Montevideo el doctor Carlos Calvo. Fue representante diplomático de la Argentina en Alemania, Rusia, Austria y la Santa Sede. Murió en París, Francia, el 3 de mayo de 1906. 1876:Nace en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Agustín P. Justo, militar e ingeniero, participó en la conspiración golpista que derrocó a Hipólito Yrigoyen en 1930. Entre 1932 y 1938, durante la denominada década infame fue presidente de la Nación. CUMPLEAÑOS Florencia Barrios Muy feliz cumpleaños L.A.D.