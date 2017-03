Cumpleaños

MIERCOLES 1º DE MARZO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

Pág. siguiente (2/3) Entretenimiento Familiar Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.4.3. FRASE DEL DIA La cobardía es la madre de la crueldad. Michel de Montaigne (1533-1592) Escritor y filósofo francés. AGRADECIMIENTO La Iglesia Palabra De Vida agradece a la empresa 6 De Julio Por Su colaboracion desinteresada. Iglesia Palabra De Vida Berutti 1190 UN 1 DE MARZO Día nacional del transporte. Se celebra en esta fecha en recuerdo de Jorge Alejandro Newbery, un pionero de la aviación nacional que murió el 1º de marzo de 1914. Día del trabajador ferroviario. Se celebra en esta fecha en recuerdo del traspaso de los ferrocarriles ingleses al Estado argentino, que tuvo lugar el 1º de marzo de 1948. 1565:Se funda la ciudad de Río de Janeiro. 1792:Nace en Salta el general Rudecindo Alvarado. Guerrero de la Independencia, peleó junto a Manuel Belgrano y formó parte del ejército de los Andes, con el que participó en la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818. Fue gobernador de Mendoza. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas emigró y regresó tras la batalla de Caseros. Murió el 22 de junio de 1872. 1801:Se abre el primer curso de anatomía en Buenos Aires, dictado por Agustín Eusebio Fabre. 1852:Juan Francisco Giró asume la presidencia de Uruguay. 1870:Muere Francisco Solano López, presidente de Paraguay en desde 1862. Entre 1865 y la fecha de su muerte combatió en la Guerra de la Triple Alianza contra Argentina, Brasil y Uruguay. 1879:Bolivia declara la guerra a Chile. Como consecuencia de este conflicto, Bolivia perdió su salida al Pacífico. 1890:Nace en Buenos Aires Benito Quinquela Martín. Pintor argentino, cuyas obras de escenas portuarias en el barrio de La Boca lo catapultaron a la fama mundial. Murió en Buenos Aires el 28 de enero de 1977. 1905:Aparece el diario La Razón, fundado por Emilio Morales. 1909:Muere en Jujuy José María Uriburu, miembro del ejército argentino. Se destacó en Curuzú-Cuatiá, La Paz y Villa Nueva. 1914:Muere el ingeniero Jorge Newbery víctima de un accidente aéreo, precursor de la aviación argentina y uno de los fundadores del Aero Club Argentino. Había nacido en Buenos Aires el 29 de mayo de 1875. 1947:Comienza a funcionar el Fondo Monetario Internacional. 1948:La Argentina nacionaliza los ferrocarriles. 1985:Se restaura la democracia en Uruguay. Julio María Sanguinetti asume la presidencia. 2005:Tabaré Vázquez asume la presidencia de Uruguay. 2010:José Mujica asume la presidencia de Uruguay. 2015:Tabaré Vázquez asume nuevamente la presidencia de Uruguay. REGALO HERMOSOS GATITOS Varios colores. Celu: 15-571529 / 15-579409. Ruphi Belgrano 165. v.1.3. ---- Pág. siguiente (2/3)