JUEVES 2 DE MARZO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) TROPICAL BARRIENTOS EN ZARATE Este sábado 4 a partir de las 22 hs sensacional actuación de la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS" en la Mesa Coordinadora de Jubilados (Castelli 854 casi Justa Lima) Zárate. Vení a bailar en familia con el grupo mas popular de la Pcia. de Bs As.. Entrada general $ 80. v.4.3. REGALO HERMOSOS GATITOS Varios colores. Celu: 15-571529 / 15-579409. Ruphi Belgrano 165. v.1.3. FRASE DEL DIA El mundo es la suma total de nuestras posibilidades vitales. José Ortega y Gasset (1883-1955) Filósofo y ensayista español. UN 2 DE MARZO 1561: Pedro del Castillo funda la ciudad de Mendoza, en homenaje al gobernador de Chile. El acta de fundación dice que se llamaría San Pedro Apóstol. 1817: Manuel Eduardo Arias toma por asalto el pueblo de Humahuaca, en Jujuy, fortificado por los españoles. 1931: Nace Mijail Gorbachov. Fue presidente de la URSS. 1963: Muere Leónidas Gambartes, reconocido pintor americanista argentino. Había nacido en Rosario, Santa Fe, el 13 de febrero de 1909. Entretenimiento Familiar Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.4.3. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este ´sábado 4 de marzo a partir de las 22 hs, llega con un gran show en vivo "DANIEL AGOSTINI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 jueves y viernes de 18 a 21 hs. y en FM 93.9 Sarmiento 365 Zárate de 8 a 13 hs. (solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.4.3. Pág. siguiente (2/3)