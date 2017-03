VIERNES 3 DE MARZO DE 2017

Cumpleaños

WALTER RAÚL ALBORNOZ 3 de Marzo 2017 Besos, Besos. Muchas muchas felicidades Walter. Walter, hijo hoy cumplis 50 años ya estas viejito. Mamá te desea un muy feliz cumple en compañia de quienes te quieren que la pases muy lindo. Sabes que a pesar de nuestras diferencias que hay entre nosotros porque vos sos un poco loquito, yo te quiero mucho muchooo y sabes que podes contar conmigo. Te quiero hijo te deseo lo mejor. Tu mamá Marta. v.3.3. FRASE DEL DIA "Nuestra mayor debilidad es rendirnos. La forma más segura de tener éxito es intentarlo siempre una vez más" -- Thomas Edison CUMPLEAÑOS PICHINA NOCCETTI Felices 80 primeros años! Te desean Carli, Silvia, Anto, Agos, Juancito, Emi y Jazmín. A soplar Velitas!!! Club 1º Automóvil Artesanal Argentino "Manuel Iglesias" CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA -Se invita a los socios a la Asamblea General Ordinaria, a desarrollarse el día Jueves 30 de marzo de 2017, a las 20hs, en la sede del Museo Municipal del Automóvil "Don Manuel Iglesias" en Bv. C. B. Dellepiane Nº537 de esta ciudad, para tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA 1º)Lectura y tratamiento de la memoria, balance general, cuadro demostrativo de recursos y egresos, e inventario, del ejercicio económico comprendido entre el 01/01 y el 31/12/2016. 2º)Fijar el monto de la cuota societaria para el ejercicio 01/01 a 31/12/2017 3º)Designación de dos (2) socios presentes para firmar el acta de la Asamblea Junto al Presidente y Secretario de la entidad. Hector o. Roca, SECRETARIO. Adrián E. Chiorazzo, PRESIDENTE. UN 3 DE MARZO... Día mundial de la vida silvestre. Se celebra a instancias de la Asamblea General de las Naciones Unidas que así lo dispuso el 20 de diciembre de 2013 a fin de dar a conocer. 1816: Las fuerzas realistas atacan a las tropas al mando de Juana Azurduy de Padilla, quien derrotó a los españoles completamente. El director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, recompensó a la patriota con el despacho de teniente coronel de los ejércitos de la patria. 1827: La Legislatura de Entre Ríos no reconoce la constitución unitaria sancionada por el Congreso el 24 de diciembre de 1826, y queda por tanto esta provincia separada por la unión. Corrientes y Córdoba habían actuado de igual modo el año anterior. 1831: Las tropas del general José María Paz fueron derrotadas en Calchin por fuerzas federales al mando de José Nazario Sosa. 1857: Muere el almirante Guillermo Brown, fundador y primer capitán de nuestra escuadra. Se estableció en Buenos Aires en 1811 y en 1814 asumió el mando de la flamante escuadra patriota. Participó en las batallas de Los Posos, Juncal, Sarandí, Quilmes. Había nacido en Irlanda el 22 de junio de 1777. 1862: Muere en Buenos Aires Amancio Alcorta. Fue representante en el Congreso General Constituyente de 1826, ministro en la provincia de Salta, y senador por su provincia natal. Fundó el pueblo de Moreno en la provincia de Buenos Aires. Fue un tenaz opositor durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Había nacido en Santiago del Estero el 16 de agosto de 1805. 1946: Muere Roberto Mariani, escritor, poeta, periodista y dramaturgo, integrante del grupo de Boedo. TODO SE PAGA... Si doy felicidad, recibo felicidad... Si doy tristeza, recibo tristeza. No es posible esconderse o escapar de las consecuencias de las acciones. Las leyes físicas naturales que gobiernan este universo exponen el acto más secreto; cada crimen lo hacen punible, recompensan cada virtud, y corrigen cada error. Todo esto sucede de una forma totalmente incógnita, pero con absoluta seguridad y precisión... Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires), recibe un Abrazo, y mi deseo que Dios te bendiga, te sonría permitiendo que prosperes en todo, y derrame sobre ti, Salud, Vida, Paz, Amor, y mucha Prosperidad. Claudio Valerio. EXTRAVIO Se ha perdido documentación a nombre de Juan Ignacio Cometti, en el barrio 9 de julio. Si alguien la encuentra dejarla en la redacción del diario La Auténtica Defensa - Av. Rocca 161. v.6.3. AGRADECIMIENTO Al Dr. Pablo Holts, a su secretaria Erica - Sociedad Italiana, a la Sra. Mónica y las empleadas - Clínica Delta por la atención de todos ellos, en especial a nuestros hijos, familiares y a los Amigos, que en todo momento nos acompañaron. A todos muchisimas gracias! Ramon B. Olivera ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.4.3. TROPICAL BARRIENTOS EN ZARATE Este sábado 4 a partir de las 22 hs sensacional actuación de la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS" en la Mesa Coordinadora de Jubilados (Castelli 854 casi Justa Lima) Zárate. Vení a bailar en familia con el grupo mas popular de la Pcia. de Bs As.. Entrada general $ 80. v.4.3. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este ´sábado 4 de marzo a partir de las 22 hs, llega con un gran show en vivo "DANIEL AGOSTINI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 jueves y viernes de 18 a 21 hs. y en FM 93.9 Sarmiento 365 Zárate de 8 a 13 hs. 