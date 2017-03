SABADO 4 DE MARZO DE 2017

Cumpleaños

TROPICAL BARRIENTOS EN ZARATE Este sábado 4 a partir de las 22 hs sensacional actuación de la "SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS" en la Mesa Coordinadora de Jubilados (Castelli 854 casi Justa Lima) Zárate. Vení a bailar en familia con el grupo mas popular de la Pcia. de Bs As.. Entrada general $ 80. v.4.3. Entretenimiento Familiar Domingo 5 de marzo- 17,30 hs Org: Ballet Eluney Por razones de fuerza mayor la loteria del dia 26 de febrero se suspendio y pasa para el dia 5 de marzo a las 15,30 horas en el Club Estrella del Este. Guarde su entrada de enero que participara de un sorteo. Entradas anticipadas en Jean Jaures 767, Club Estrella , Bailarines del Ballet, Radio Simple, o llame al 15 570418. Solo una persona x entrada. Los esperamos colabore , diviertase y gane muchos pesos.- v.4.3. CASA DE DÍA P. ANÍBAL Personería Jurídica Nro 35769 Convoca a Asamblea General ordinaria para el 1 de Abril de 2017 a las 18,30 horas en la sede social sita en Pueyrredón 989, con el siguiente ORDEN DEL DÍA :1- Designación de dos asambleistas, para que conjuntamente con el Presidente y el Secretario, firmen el acta de la Asamblea. 2- Informe de las actividades desarrolladas en la Casa en el 2016. 3-Lectura y consideración de la Memoria y Balance del período correspondiente al ejercicio : 01-01-2016 al 31-12-2016. Beatriz Bergero- Secretaria Federico Lavarra- Presidente v.8/3