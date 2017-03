DOMINGO 5 DE MARZO DE 2017

Cumpleaños

ZAIRA CAMALE Feliz Cumple princesa que pases un Feliz Día junto a tu papi, mami y abuelos. Amalia y Antonio. Te queremos mucho. v.5.3. FELIZ CUMPLEAÑOS! El 1º de Marzo, cumpliò años Mario Luis Venturini. Me encantan tus mimos, los abrazos y los besos que me das todos los dìas. Tu esposa Graciela y tus hijos te desean feliz cumpleaños CUMPLEAÑOS 6 de marzo de 2017 Valentina Ferreyra "Valuchi" Mañana 6 de marzo es el cumpleaños de Valuchi, en sus dulces 16 años, quiere compartirlo con todos sus seres queridos y amigos. Te deseamos un muy feliz cumpleaños. Te RE queremos los abus R. M. FRASE DEL DIA "La inteligencia no consiste en encontrar soluciones sino en no perder de vista los problemas" --Nicolás Gómez Dávila UN 5 DE MARZO... Día nacional del gas. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de la Dirección Nacional del Gas, organismo más tarde llamado Gas del Estado, creado tras la fusión del Departamento del Gas de YPF y la Compañía Primitiva de Gas el 5 de marzo de 1945. 1770: Tiene lugar la Masacre de Boston, episodio que marcó un punto de inflexión en las protestas contra las nuevas cargas fiscales que hacía pesar Gran Bretaña sobre sus colonias. En aquella jornada una cuadrilla de soldados británicos mató a cinco americanos, encendiendo la mecha que en pocos añosconduciría a la independencia norteamericana. 1845: Muere en Montevideo, Uruguay, el brigadier general Martín Rodríguez. Había nacido en Buenos Aires el 11 de noviembre de 1771. Guerrero de la Independencia, combatió en las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Participó de los sucesos de Mayo de 1810 y fue gobernador de Buenos Aires en 1820. Fundó la ciudad de Tandil. 1854: El brigadier general Justo José de Urquiza y el doctor Salvador María del Carril juran como presidente y vicepresidente de la Confederación Argentina en la ciudad de Santa Fe. 1860: Santiago Derqui y Esteban Pedernera asumen la presidencia y vicepresidencia de la Confederación Argentina. 1933: El partido nazi ganas las elecciones en Alemania. 1953: Muere José Stalin, segundo líder de la Unión Soviética. 1970: Entra en vigor el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. 2013: Muere el líder venezolano Hugo Chávez. HALLAZGO Se encontró documentación a nombre de Zurita Agustín Hernán, su titular puede retirarlo en nuestra redacción Av. Rocca 161. v.8.3. EXTRAVIÓ Se ha perdido documentación a nombre de Juan Ignacio Cometti, en el barrio 9 de julio. Si alguien la encuentra dejarla en la redacción del diario La Auténtica Defensa - Av. Rocca 161. v.6.3.