Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



MARTES 7 DE MARZO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) 8 DE MARZO DE 2017 Conmemoración día de la mujer Congregación Peniel Rita Duarte de Solis. Por la presente hago llegar las más grandes bendiciones a la querida pastora y mujer de Dios Rita Elena Duarte de Solis, como madre espiritual de la Congregación Peniel, y especialmente de mi propia vida, agradeciendole eternamente sus profundas oraciones a nuestro Salvador Jesucristo a favor de mi vida y de todas las mujeres, tanto las que pertenecen a nuestra Congregación, como a favor de aquellas mujeres de Fé, que también han puesto sus ojos en Jesucristo y a favot de aquellos que aún no lo conocen, al redentor o no han tenido un encuentro personal con él gracias pastora Rita por creer por mi vida, y por la vida de todas las mujeres de la ciudad y de los diferentes pueblos que forman las Naciones del Mundo Pasa pastora Rita un día inolvidable en Espiritu Santo del Señor, hermana judeo mesiánica Patricia Shuster. v.8.3. FELIZ DÍA DE LA MUJER NOEMI CHIEVEZ DE QUIROZ Mi reconocimiento especial para mi amiga y hermana en la Fe Noemí Chievez de Quiroz. Fuerzas, ánimo y que la fortaleza de Dios sostenga y conlleve tu vida a lugares espirituales mayores y que la presencia de Jesús te acompañe y guie por siempre que mucho te quiere, tu amiga del alma. Patricia Shuster. También una mención especial por el día de la mujer a Viviana de Alborado, a Rosana de Altobelli, a Miriam de Quiroz, a Daiana Quiroz y a la psicóloga social Rosana Brescasin por su incondicional amistad y servicio a Dios. Atentamente Patricia Shuster. v.8.3. FRASE DEL DIA "La mayor parte de la gente no puede dar ni recibir amor porque es cobarde y orgullosa, porque tiene miedo al fracaso" -- Sándor Márai AGRADECIMIENTO Quisiera agradecer el gesto de Ricardo (Alias "El Mencho"), propietario de una despensa ubicada en calle Iriart, casi esquina Av. Varela, por haber encontrado una herramienta olvidada por mi, en la vereda y sin dudar él me la ha devuelto. Ese gesto lo destaco, hoy en día hay poca gente que lo hace. Gracias nuevamente!!! Ricardo Leonardi HALLAZGO Se encontró documentación a nombre de Zurita Agustín Hernán, su titular puede retirarlo en nuestra redacción Av. Rocca 161. v.8.3. EXTRAVIÓ Se ha perdido documentación a nombre de Juan Ignacio Cometti, en el barrio 9 de julio. Si alguien la encuentra dejarla en la redacción del diario La Auténtica Defensa - Av. Rocca 161. v.7.3. EL CORO DEL CLUB CIUDAD DE CAMPANA CONVOCA VOCES NUEVAS El Coro del Club Ciudad de Campana comienza su Temporada 2017 y quiere incorporar nuevas voces. Con 9 años de existencia, la agrupación se encuentra bajo la dirección del profesor Claudio Volpi. El coro es abierto tanto a socios como no socios del club.Para integarse hay que ser mayor de 16 años de edad y no es necesario tener conocimientos musicales ni experiencia previa. Los interesados deben dirigirse al Club Ciudad de Campana, Chiclana 209, los días martes a partir de las 20.30 hs. v.7.3. Pág. siguiente (2/3)