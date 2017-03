Cumpleaños

MIERCOLES 8 DE MARZO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) CARNAVALES POR LA INTEGRACION ¡La Esperanza se unió a la contención del renacer de cada día! ¡Festejamos juntos los Carnavales de la Integración! ¡Muchas gracias Grupo Esperanza por la Energía y las Risas! ¡Los Residentes del Hogar Fénix felices! GRACIAS ZUMBATHON SOLIDARIO COMEDOR EBEN EZER y CASA DE DÍA PADRE ANÍBAL agradecen a WE DANCE-EQUIPO SERGIO ROSES -MUNICIPALIDAD DE CAMPANA habernos permitido compartir y disfrutar una tarde a todo ritmo con fin solidario. Nos sentimos halagados de haber sido elegidos para ser los receptores de los beneficio de tan agradable tarde vivida el sábado en el Parque Urbano. Los niños de COMEDOR EBENEZER y CASA DE DÍA PADRE ANÍBAL serán, con este gesto solidario, más felices. Triangle Shirtwaist (o la mujer en lucha) Por el humo de las camisas y la piel arrasada entre sus costuras por los clítoris arrancados y los vientres mancillados por el poder y la cómplice oscuridad de sus discursos por las caderas y las mamas que te resuelven por el deseo a elegir entre las piernas sin la aguda espada de ningún santón en tu costado por la auténtica vida a espaldas de los prejuicios en los días siempre tuyos al pie de tu historia mujer te construyes si te place o mujer te niegas si te abruma por ser diabla y santa oro y espinas por tener la certeza de haberte parido mujer y ser lo más humana (sin concesiones) (sin máscara) que puede ser el humano. Cristina Colombo CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran baile familiar este sábado 11 de Marzo a partir de las 22 horas, llegan dos grandes en vivo "La Nueva Luna y Mario Luis" . Venga a bailar y a divertirse al único tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Atención: entrada anticipada en Radio Éxito 94.5 Jueves y Viernes de 18 a 21 horas y en FM 93.9 Sarmiento 365, Zárate de 8 a 13 horas a solo $100. (Solo Mayores de 18 años). Te lo vas a perder. 8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER El Partido Justicialista de la ciudad de Campana saluda a todas las mujeres en su día, reivindicando los derechos cívicos que en algún momento fueron motivo de luchas feministas, hoy son una realidad que debemos cuidar todos los días. Hoy la igualdad esta firmemente enraizada en nuestra cultura, dificilmente los actuales argentinos se podrían figurar una sociedad donde la mujer no vote o donde la mujer no pudiera disponer de sus bienes.Es entonces nuestro desafio del presente que las generaciones futuras vean como un asunto irracional y del pasado la violencia de género en todos sus tipos y expresiones. Además, en un día como este no podemos dejar de recordar las conquistas alcanzadas a lo largo de la historia, por heroinas tales como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que por toda su lucha, son, en cierta forma Madres y Abuelas de todos los argentinos. En este día tan especial, queremos dejarles una frase de la compañera Evita que tanto ha luchado por la igualdad de las mujeres en la República Argentina: "Ha llegado la hora de la mujer argentina, integramente mujer en el goce paralelo de deberes y derechos comunes a todo ser humano que trabaja, y ha muerto la hora de la mujer compañera ocacional y colaboradora ínfima" PARTIDO JUSTICIALISTA DE CAMPANA HALLAZGO Se encontró documentación a nombre de Zurita Agustín Hernán, su titular puede retirarlo en nuestra redacción Av. Rocca 161. v.8.3. EXTRAVIÓ Se ha perdido documentación a nombre de Juan Ignacio Cometti, en el barrio 9 de julio. Si alguien la encuentra dejarla en la redacción del diario La Auténtica Defensa - Av. Rocca 161. v.8.3. FELIZ DIA DE LA MUJER Deseamos a todas las mujeres, hoy y siempre, que reciban la FUERZA necesaria para derramar amor y brillar en los lugares oscuros donde es difícil para otros llegar… Que le permita llevar palabras de amor, sanidad y liberación a los demás… Y le facilite levantarse cuando sienta desfallecer… GRUPO ESPERANZA Asociación Civil DIA DE LA MUJER Un cordial y afectuoso saludo para todas las MUJERES, que por su Naturaleza. Y abnegación son la Flor perenne de la Humanidad. Campana, 8 de marzo de 2017 Alejandro Cacciabue 8 DE MARZO DE 2017 Conmemoración día de la mujer Congregación Peniel Rita Duarte de Solis. Por la presente hago llegar las más grandes bendiciones a la querida pastora y mujer de Dios Rita Elena Duarte de Solis, como madre espiritual de la Congregación Peniel, y especialmente de mi propia vida, agradeciendole eternamente sus profundas oraciones a nuestro Salvador Jesucristo a favor de mi vida y de todas las mujeres, tanto las que pertenecen a nuestra Congregación, como a favor de aquellas mujeres de Fé, que también han puesto sus ojos en Jesucristo y a favot de aquellos que aún no lo conocen, al redentor o no han tenido un encuentro personal con él gracias pastora Rita por creer por mi vida, y por la vida de todas las mujeres de la ciudad y de los diferentes pueblos que forman las Naciones del Mundo Pasa pastora Rita un día inolvidable en Espiritu Santo del Señor, hermana judeo mesiánica Patricia Shuster. v.8.3. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Desde el Sindicato Petrolero de Campana, abrazamos y deseamos a todas las mujeres que pasen un feliz día. Son ellas quienes día a día se esfuerzan en diversas y variadas actividades, combinando admirablemente, las tareas comunitarias y laborales con la familia. Comisión Directiva 8 DE MARZO DÍA DE LA MUJER Deseo hacer llegar un cordial saludo de mujer de Dios a toda mujer, que es la creación más bella y perfecta que Dios ha hecho y en especial a una pastora Rita de Solis, a sus hijas Laura, Carina, Ruth, sus nueras Daiana y Natalia, su consuegra muy estimada en mi corazón, Marisa Bellofiglio de Valdivia y toda mujer integrante para servir a Jesucristo nuestro señor, sin olvidar también a este ángel que está en el cielo Luciana Koval y su querido familia. Fabiana y Lea y todas las doncellas que conforman su empresa. Saludos también en aquellas mujeres que están en sitios de autoridad en Campana y en nuestra Nación. Atentamente Patricia Shuster profesora y promotora social. v.8.3. FRASE DEL DIA "Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños" -- Marilyn Monroe UN 8 DE MARZO... 1781: Nace Juana Azurduy. Heroína de la independencia del Alto Perú, hoy Bolivia. 1813: La Asamblea General Constituyente del Río de la Plata, conocida como Asamblea del año XIII, tras las victorias de Salta y Tucumán, recompensa al general Manuel Belgrano con 40.000 pesos. Belgrano donó esta suma para la creación de cuatro escuelas: en Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. 1822: James Monroe, presidente de los Estados Unidos, recomienda al congreso de su país el reconocimiento de las colonias españolas de América del Sur. 1823: Se firma en Buenos Aires un Tratado de Alianza defensiva entre Colombia y Buenos Aires para garantizar la independencia. 1866: Muere el coronel José Segundo Roca en campaña en la guerra contra Paraguay. Participó en la expedición libertadora al Alto Perú a las órdenes de San Martín y en las batallas de Pichincha y Junín. Fue edecán del Ejército Norte. 1867: Nace en Buenos Aires Gregorio de Laferrere. Político y dramaturgo, entre sus obras de teatro se destacan Los de barranco y Locos de verano. Murió en Buenos Aires el 30 de noviembre de 1913. 1885: Nace en Buenos Aires el estibador anarquista y compositor de tangos Juan de Dios Filiberto. 1892: Nace en Melo, Uruguay, Juana de Ibarbourou, una de las grandes poetisas de América Latina, junto a Gabriela Mistral y a Alfonsina Storni. Murió en Montevideo el 15 de julio de 1979. 1920: Muere en Mendoza el poeta Rafael Obligado. Fue autor de Poesías y Santos Vega, su obra de mayor trascendencia. Fue uno de los impulsores de la creación de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires en 1896. Había nacido el 27 de enero de 1851. 1954:Muere Emilio Ravignani. Abogado, político e historiador, es autor de obras como La personalidad de Manuel Belgrano, Rosas y la unión nacional federativa y Antonio Zinny. 1965: Estados Unidos invade Vietnam. 1999: Muere Adolfo Bioy Casares. Escritor argentino, autor de obras como La invención de Morel, El sueño de los héroes, Dormir al sol, Historias desaforadas. Había nacido en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1914.