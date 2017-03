JUEVES 9 DE MARZO DE 2017

Cumpleaños

¡FELIZ CUMPLEAÑOS! Flor llegaron tus 15 años y te queremos desear muchas felicidades los que te queremos mucho tus papás Carola y Fabián, tus abuelos Graciela y Oscar Mele, tus tíos, tus hermanas y tus primos. Te queremos. Florencia!!!!! v.9.3.2017. SE BUSCA COPY Se perdió en Dominicis y San Martín. Llamar al, 03489-15-558727. v.11.3. FRASE DEL DIA "El pasado es lo que recuerdas, lo que imaginas recordar, lo que te convences en recordar, o lo que pretendes recordar" -- Harold Pinter UN 9 DE MARZO... 1811: Las fuerzas comandadas por el general Manuel Belgrano son derrotadas por las tropas realistas al mando del general paraguayo Cabañas en la Batalla de Tacuarí. 1812: José de San Martín, Francisco Vera, Francisco Chilavert, Carlos de Alvear, Antonio Arellano y Eduardo Holmberg llegan a Buenos Aires desde Londres en la fragata inglesa George Canning. 1831: El general Facundo Quiroga toma el pueblo de Río Cuarto en Córdoba. 1833: Juan Manuel de Rosas, en expedición al sur, ocupa la isla de Choele-Choel, en Río Negro. 1874: La Argentina y Perú celebran un Tratado de amistad, comercio y navegación. 1944: Renuncia el general Pedro Pablo Ramírez, presidente provisional de la Nación, quien había asumido tras la renuncia del general Arturo Rawson, tras la revolución del 4 de junio de 1943. FELIZ DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Hay ocasiones en la vida que se reciben... ¡¡¡¡Muchas gracias!!!! Ustedes, Zulema Silva y Norma González se lo merecen por todo lo que hacen en el hogar de Rawson 1, especialmente para con mi Sra. Madre Varela Gladys (Chochi), el trato amable y afectuoso. Feliz día para ambas!!!!! Les desea Zulma