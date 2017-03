VIERNES 10 DE MARZO DE 2017

Cumpleaños

EL CÍRCULO ABRUZZESE Y MOLISANO Convoca a la Asamblea General Ordinaria para el día 19 de marzo a las 10:00 hs para tratar los temas indicados en la Orden del Día, en su sede Castelli 786. ORDEN DEL DÍA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2.- Designación de 2 socios para firmar el Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario. 3.- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos y Anexos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2016. La Asamblea se celebrará el día, hora y lugar fijado, siempre que se encuentre la mitad más uno del número total de socios activos. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir quorum se celebrará la Asamblea y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de socios presentes. Verónica Ciacia (Secretaria Presidente) FRASE DEL DIA "Hay libros que no parecen escritos para que la gente aprenda, sino para que se entere de que el autor ha aprendido algo" --Johann W. Goethe SE BUSCA COPY Se perdió en Dominicis y San Martín. Llamar al, 03489-15-558727. v.11.3. UN 10 DE MARZO... 1813: Se crea en Buenos Aires la Facultad de Medicina y Quirúrgica, dirigida por el doctor Cosme Argerich. 1819: El general Estanislao López vence completamente a una división del ejército del general Las Heras en los campos de Barrancas. 1876: El cacique Catriel al frente de dos mil hombres invade Olavarría, pero fue totalmente derrotado por las fuerzas nacionales comandadas por los coroneles Salvador Maldonado y Plácido López. 1887: Nace en Italia Roberto F. Giusti. Reconocido escritor, fue cofundador de la revista Nosotros, y autor de obras como Nuestros poetas jóvenes, Florencio Sánchez y Visto y vivido. Murió en Buenos Aires el 6 de mayo de 1978. 1912: Muere en Montecarlo el doctor José C. Paz. Doctor en derecho, peleó combatiendo a la Confederación. Peleó en la batalla de Pavón y participó en la revolución de 1874. Fue diputado nacional y representante diplomático en España y Francia. El 18 de octubre de 1869 fundó el diario La Prensa, del que fue director. Había Nacido en Buenos Aires el 2 de octubre de 1842. CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran baile familiar este sábado 11 de Marzo a partir de las 22 horas, llegan dos grandes en vivo "La Nueva Luna y Mario Luis" . Venga a bailar y a divertirse al único tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Atención: entrada anticipada en Radio Éxito 94.5 Jueves y Viernes de 18 a 21 horas y en FM 93.9 Sarmiento 365, Zárate de 8 a 13 horas a solo $100. (Solo Mayores de 18 años). Te lo vas a perder.