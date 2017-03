SABADO 11 DE MARZO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS SIVORI Y MORENO-CAMPANA Gran baile familiar este sábado 11 de Marzo a partir de las 22 horas, llegan dos grandes en vivo "La Nueva Luna y Mario Luis" . Venga a bailar y a divertirse al único tradicional "Baile de la Familia". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de Buffet. Atención: entrada anticipada en Radio Éxito 94.5 Jueves y Viernes de 18 a 21 horas y en FM 93.9 Sarmiento 365, Zárate de 8 a 13 horas a solo $100. (Solo Mayores de 18 años). Te lo vas a perder. v.11.3. GRUPO ESPERANZA Asociación Civil El lunes 13 de marzo a las 18:30, en nuestra sede de Buenos Aires 205, realizaremos la reunión informativa e inscripción de talleres 2017. Invitamos a toda la comunidad a presenciar este encuentro… A quienes estén interesados en conocer nuestro Proyecto, a jóvenes que deseen inscribirse y a quienes quieran colaborar voluntariamente en nuestro grupo. JUBILEO MATRIMONIAL 2016 INVITA A los matrimonios que durante el año 2017 cumplan 25,50 y 60 años de casados que vivan y/o se hayan casado en Campana, que aún no fueron convocados y deseen renovar sus votos viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos, solicitamos se acerquen los martes de 20:30 a 21:30 horas. en el primer salón del Ateneo Parroquial sito en Rivadavia 426 o a los teléfonos 15-555146 (Marta) / 15-565501 (Myriam) / 15-488974. v.12.3. ---- ---- SE BUSCA COPY Se perdió en Dominicis y San Martín. Llamar al, 03489-15-558727. v.11.3. Pág. siguiente (2/3)