DOMINGO 12 DE MARZO DE 2017

CONSTANTINO IAN VELA Un 12 de marzo de hace 4 años llegaste a nuestras vidas para llenarnos de felicidad. Sos muy importante para nosotras bebé pandita. Deseamos que pases uno de los mejores días, que el Señor te ilumine y proteja siempre y que sigas creciendo fuerte y sano. Te amamos mucho. Abuela Norma, abuelo Ricardo, tías Tiki y Lu, prima Ane. v.12.3. GRUPO ESPERANZA Asociación Civil El lunes 13 de marzo a las 18:30, en nuestra sede de Buenos Aires 205, realizaremos la reunión informativa e inscripción de talleres 2017. Invitamos a toda la comunidad a presenciar este encuentro… A quienes estén interesados en conocer nuestro Proyecto, a jóvenes que deseen inscribirse y a quienes quieran colaborar voluntariamente en nuestro grupo. AGRADECIMIENTO A DEFENSA CIVIL Deseo expresar mi público agradecimiento a: Defensa Civil, que acudió a mi domicilio de Arenales Esquina Mitre, con la finalidad de retirar gran parte de un Pino que, al ser derribado por la tormenta desatada en la madrugada del 9/3/17 obstruía la puerta de ingreso a mi domicilio. Agradezco al Sr. Jorge Rodríguerz, vecino de muchos años, que colaboró junto al Sr. Walter Fernandez de Defensa Civil y su experto equipo de trabajo, que en menos de una hora retiró la porción derribada y aseguró -mediante la poda-, otras ramas comprometidas que podrían precipitarse a futuro.A todos ellos les agradezco su impecable labor, cumpliendo con la Comunidad. Juan J. Churruarín. DNI 4751.477. v.12.3. ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO Este domingo Gran Baile Familiar en San Lorenzo con la esperada actuación de Los Auténticos Iracundos, con todos los temas que todos conocemos: Puerto Mon, Chiquilina, La Lluvia Termino y otros además la Super Super Tropical Barrientos. A partir de las 21 horas. Imperdible! v.12.3. JUBILEO MATRIMONIAL 2016 INVITA A los matrimonios que durante el año 2017 cumplan 25,50 y 60 años de casados que vivan y/o se hayan casado en Campana, que aún no fueron convocados y deseen renovar sus votos viviendo el Jubileo Matrimonial junto a sus seres queridos, solicitamos se acerquen los martes de 20:30 a 21:30 horas. en el primer salón del Ateneo Parroquial sito en Rivadavia 426 o a los teléfonos 15-555146 (Marta) / 15-565501 (Myriam) / 15-488974. v.12.3.