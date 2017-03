MIERCOLES 15 DE MARZO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) 15 AÑOS!!! Un 15-03-2002 Vino a nuestras vidas una Pequeña Niña llamada Marianela Denise Boyko Para llenar de amor nuestras y hoy se Cumplen 15 años de su llegada y te queremos desear un Feliz cumpleaños. Te amamos: papá, mama tus hermanos Maxi, Luci, Mateo, tu cuñada Yiyo y todos los que te conocemos . RUMOR DE CUNA MATEO ANTONIO Llegaste para llenar de alegrías nuestros corazones. Tus abuelos te dan la bienvenida. Te llenaremos de besos y mimitos. Tus abuelos Amalia y Antonio FRASE DEL DIA No me vendo, es el único lujo de los pobres. Santa Teresa de Jesús (1515-1582) Escritora mística española. UN 15 DE MARZO... Día mundial de los derechos del consumidor. Fue celebrado por primera vez en 1983. En abril de 1985, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó las directrices de la ONU para la protección de los consumidores. 1819:Nace el doctor Luis Domínguez. Poeta, historiador, legislador, se opuso a la política de Juan Manuel de Rosas y se exilió en Montevideo. Fue ministro de Hacienda de Domingo Faustino Sarmiento y representante diplomático en varios estados. Murió el 20 de julio de 1898. 1848:El gobernador de Mendoza Pedro Pascual Segura es obligado a renunciar luego de una sublevación en esa provincia. 1892:Nace en Buenos Aires el general Manuel N. Savio. Militar de la Nación, fue el impulsor de la industrialización del país y el promotor de Fabricaciones Militares. Murió en Buenos Aires el 31 de julio de 1948. 1898:Nace el general Juan José Valle. 1901:Nace en Buenos Aires el militante anarquista Horacio Badaraco. Fue fundador de la "Alianza Obrera Spartacus", que tuvo una importante actuación durante la gran huelga de la construcción de 1936. 1990:Fernando Collor de Mello es elegido presidente en Brasil. 1995:Carlos Menem, hijo del presidente Carlos Saúl Menem, muere junto al automovilista Silvio Oltra tras caer el helicóptero en el que viajaban. CAMPANA MARZO DE 2017 "LA PALABRA ES UN DON, EL OTRO ES UN DON" Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 2017 La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios "de todo corazón" (JI 2, 12), a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y con esta espera manifiesta su voluntad de perdonar.

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que la iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf Lc16,19-31). (Texto completo en Facebook/Semanariocatedral). CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 18 de marzo a partir de las 22 hs. gran fiesta santafesina con dos grandes en vivo: "NICO MATTIOLI" y "GRUPO ALEGRIA". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. SAtención: entradas general cpon descuento hasta la 00 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!