JUEVES 16 DE MARZO DE 2017

CLUB PRIMER AUTOMOVIL ARGENTINO MANUEL IGLESIAS Informa a los señores socios que la Sra. NIDIA MABEL MEO (D.N.I. 12.134.094) es la nueva cobradora del Club la cual solamente cobrará el recibo Año 2016. Se ruega tomar nota. HALLAZGO Se ha encontrado en la vía publica una llave de Peugeot. Su dueño puede pasar por esta redacción Rocca 161. v.17.3. AGRADECIMIENTO Agradecemos a Cooperativa 6 de Julio por el traslado de la Murga a los diferentes corsos en época de carnaval. "Los Elegantes de Campana". v.17.3. AGRADECIMIENTO Quiero expresar mi enorme agradecimiento al personal del Hogar de Ancianos del Hospital San José, mucamas y enfermeras, al Sr. Feulian, Lic. Gisel, Lic. Rina, Lic. Mary Paz, enfermera Adela Benitez, enfermera Liliana Meiraldi y a mi jefa y compañera en las buenas y en las malas Lic. Liliana Lauandos por la hermosa despedida sorpresa donde sentí realmente el amor de los presentes. Gracias a todas las personas que me acompañaron durante tantos años (40 años) y me demostraron cariño y a las que no también, porque alimentaron mi ego para seguir luchando en la adversidad. Gracias a todos/as mis compañeros/as (de todos los servicios, camilleros y servicio de vigilancia) no puedo nombrarlos a todos pero cada uno sabe quien estuvo a mi lado. Empezaré un nuevo camino como jubilada y siempre estaré recordándolos por el resto de mis días porque son parte de mi historia. A quienes me despidieron con un beso, abrazo y lágrimas. Mil gracias!! Hasta pronto! A quienes fueron mis autoridades en diferentes etapas: Dr. Meiraldi, Dr. Chesini, Lic. Tonani, Dr. Rosini y al gran amigo Adm. Arnedo Aciardi porque siempre me respetaron como profesional y como persona. FRASE DEL DIA "Porque es tocando fondo, aunque sea en la amargura y la degradación, donde uno llega a saber quién es, y donde entonces empieza a pisar firme". UN 16 DE MARZO... 1773:Nace en Buenos Aires el general Juan Ramón Balcarce. Fue ayudante de Santiago de Liniers durante las invasiones inglesas de 1806 y participó activamente de los sucesos que condujeron al 25 de Mayo de 1810. Tras pelear en numerosas batallas contra los realistas, en 1818 fue nombrado gobernador intendente de Buenos Aires. Fue ministro de Guerra y Marina de Manuel Dorrego. Murió en Entre Ríos el 12 de noviembre de 1836. 1812:El Triunvirato crea el regimiento de Granaderos a Caballo y encomienda su organización al general José de San Martín. 1812:Se inaugura la primera Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional, promovida por Mariano Moreno. 1833:El general José Ruiz Huidobro vence a las fuerzas del cacique Yanquetruz en el combate de Ancollardas. 1892 :Nace el poeta peruano César Vallejo, uno de los máximos exponentes de las letras en su país. Entre sus obras se destacan Trilce, Escalas melografiadas, Fabla salvaje, Tungsteno, Poemas humanos, El arte y la revolución y España, aparta de mí ese cáliz. Murió en París el 15 de abril de 1938. 1949:Jura de la nueva Constitución Nacional, que incorpora los derechos del trabajador, la niñez y la ancianidad. 1964:Muere en Córdoba Lino Enea Spilimbergo, uno de los grandes maestros de la pintura argentina. Había nacido en Buenos Aires el 12 de agosto de 1896. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 19- 17,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 17 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $ 5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.19.3. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA MORENO 364 TEL. 422255 CENA-BAILE 30º ANIVERSARIO La Comisión Directiva invita a socios y la comunidad toda a la cena-Baile que se realizará el día 22 de abril de 2017 a las 21 hs. en las instalaciones de Nuestro Centro de Jubilados sito en Moreno 364. Valor $ 350. Adquiéralas en nuestra sede social de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs. v.20.4. ---- ---- CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 18 de marzo a partir de las 22 hs. gran fiesta santafesina con dos grandes en vivo: "NICO MATTIOLI" y "GRUPO ALEGRIA". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. SAtención: entradas general cpon descuento hasta la 00 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.18.3.