Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 17 DE MARZO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 18 de marzo a partir de las 22 hs. gran fiesta santafesina con dos grandes en vivo: "NICO MATTIOLI" y "GRUPO ALEGRIA". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. SAtención: entradas general cpon descuento hasta la 00 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.18.3. FELIZ CUMPLE ROMINA SOLEDAD AGUIRRE 17.3.17 Romi: hoy estás cumpliendo 25 años y ya sos toda una linda mujer para toda tu familia que te quiere mucho con todo el cariño,amor, amistad, te desean que la pases muy bien con toda tu familia que son: papá Raúl, mamá Stella, tus hermanos: Javier, María, Paola, Guillermo y tu sobrinas Melany, Mía, Guadalupe, tus cuñadas: Soledad, Pablo. PD: que la pases muy lindo en tu día con todos los que te queremos. Flía. Aguirre. FRASE DEL DIA El éxito no da ni quita la razón a las cosas. Antonio Cánovas del Castillo (1828-1897) Político, historiador y escritor español. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 19- 17,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 17 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $ 5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.19.3. AGRADECIMIENTO Agradecemos a Cooperativa 6 de Julio por el traslado de la Murga a los diferentes corsos en época de carnaval. "Los Elegantes de Campana". v.17.3. HALLAZGO Se ha encontrado en la vía publica una llave de Peugeot. Su dueño puede pasar por esta redacción Rocca 161. v.18.3. UN 17 DE MARZO... 1814:El comandante Guillermo Brown se apodera de la isla Martín García tras derrotar a los españoles. 1818:El coronel Freire vence a los realistas en Quechereguas, Chile. 1901:Nace en Chieti, Italia, el anarquista expropiador Severino Di Giovanni. Fue perseguido por el fascismo italiano. Llegó a la Argentina en mayo de 1923. En Buenos Aires, publicó la revista Cúlmine y participó en el movimiento para la liberación de Sacco y Vanzetti. Tras la ejecución de éstos, sus métodos de acción violeta se radicalizaron. Fue detenido el 31 de enero de 1931 y fusilado por la dictadura de José Félix Uriburu el 1º de febrero de 1931. 1909:Aparece en Buenos Aires la revista Azul y Blanco, "ilustrada y de actualidad", de carácter literario, que contó con la colaboración de Enrique Banchs y Vicente Martínez Cuitiño. 1914:Nace Juan Carlos Onganía. Militar argentino, asumió la presidencia tras el golpe de estado de 1966. 1920:Nace en La Pampa la poeta y periodista Olga Orozco, integrante del grupo surrealista Tercera Vanguardia, al que pertenecieron Oliverio Girondo y Ulises Mezzera. Murió en Buenos Aires el 15 de agosto de 1999. 1944:Muere el político socialista Mario Bravo. Ocupó en varias oportunidades escaños en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Bregó por los derechos civiles de la mujer. Fue también periodista y escritor. Dirigió el periódico socialista La Vanguardia y escribió Poemas del campo y de la montaña, Canciones y poemas y Canciones de la soledad, En el surco y Cuentos para los pobres. Nació en Tucumán el 27 de junio de 1882. 1976:El político radical Ricardo Balbín pronuncia un discurso por cadena de radio y televisión convocando a la unidad nacional: "Todos los incurables tienen cura cinco minutos antes de la muerte". 1983:Muere en Buenos Aires Horacio Butler. Pintor, escenógrafo y proyectista de tapices de estilo postcubista. Había nacido en Buenos Aires el 28 de agosto de 1897. 1992:Se produce el atentado a la Embajada de Israel. ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO A partir de las 21 hs baile Familiar en Club San Lorenzo con la actuación del GORDO LUIS con sus músicos en vivo festejando su cumpleaños y presentando su nuevo C.D. Además el CHINO Y LA SONORA. Imperdible!! v.19.3. ---- ---- ---- Pág. siguiente (2/3)