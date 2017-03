Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 18 DE MARZO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 18 de marzo a partir de las 22 hs. gran fiesta santafesina con dos grandes en vivo: "NICO MATTIOLI" y "GRUPO ALEGRIA". venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. SAtención: entradas general cpon descuento hasta la 00 hs. (solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.18.3. ESTE DOMINGO BAILAMOS EN SAN LORENZO A partir de las 21 hs baile Familiar en Club San Lorenzo con la actuación del GORDO LUIS con sus músicos en vivo festejando su cumpleaños y presentando su nuevo C.D. Además el CHINO Y LA SONORA. Imperdible!! v.19.3. FRASE DEL DIA Vale más hacer y arrepentirse, que no hacer y arrepentirse. Nicolás Maquiavelo (1469-1527) Historiador, político y teórico italiano. UN 18 DE MARZO... Día del trabajador telefónico. Se celebra en esta fecha en recuerdo del día en que se nacionalizaron los servicios telefónicos y la Empresa Mixta Telefónica Argentina (E.M.T.A) es incorporada al Estado el 18 de marzo de 1948. Día del trabajador rural. Se celebra en esta fecha desde el 18 de marzo de 1989 a instancias de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), con el objetivo de destacar el protagonismo y la imagen del hombre y mujer de campo que trabaja desde su actividad para el bien del país. 1584:Muere Iván IV Vasílievich, conocido como Iván el Terrible, zar de Rusia entre 1547-1584. 1453:Nace en Florencia, Italia, Américo Vespucio. Navegante y cartógrafo, fue quien se dio cuenta de que el territorio descubierto por Cristóbal Colón era un nuevo continente. Lo llamó Mundos Novus. Con el paso de los años el Nuevo Mundo fue denominado América. 1827:Nace en Buenos Aires el coronel Álvaro Barros, primer gobernador de la Patagonia. Militar, político y escritor, es autor de Fronteras y territorios federales de las pampas del sur y La guerra contra los indios. 1831:Muere el coronel Juan Pascual Pringues en un enfrentamiento con una partida de Facundo Quiroga. Peleó junto a San Martín. En las guerras intestinas, se alineó junto a las fuerzas del general José María Paz. Había nacido en San Luis el 17 de mayo de 1795. 1838:La escuadra francesa establece el bloqueo de Buenos Aires. 1871:Se instala el gobierno revolucionario francés conocido como la Comuna de París, un gobierno popular autogestionado, que logró sostenerse hasta el 28 de marzo de ese mismo año, con la entrada de los prusianos y la proclamación imperial de Guillermo I de Alemania. 1895:Se funda la Sociedad Rural de Rosario. 1938:El presidente mexicano Lázaro Cárdenas anuncia la expropiación del petróleo. 1957:Espectacular fuga de seis presos políticos del Penal de Río Gallegos. Tras pasar dos años en prisión, John William Cooke, Jorge Antonio, Héctor J. Cámpora, José Espejo, Pedro Gomis y Guillermo Patricio Kelly logran fugarse a Chile, donde pidieron asilo político. 1996:Muere la actriz y guionista Niní Marshall, creadora de personajes entrañables, geniales caracterizaciones de tipos femeninos, como la gallega humilde Cándida, la chismosa Catita, la aristócrata Mónica Bedoya Hueyo de Picos Pardo Sunsuet Crostón o la judía Doña Pola. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 19- 17,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 17 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $ 5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.19.3. HALLAZGO Se ha encontrado en la vía publica una llave de Peugeot. Su dueño puede pasar por esta redacción Rocca 161. v.18.3. HALLAZGO Se ha encontrado documentacion a nombre de RAMON AUGUSTO VERON. Cerca de la calle Irigoyen (barranca). Su dueño puede pasar a retirarlo por nuestra redaccion Rocca 161. v.19.3. ---- ---- Pág. siguiente (2/3)