Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 19 DE MARZO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) FRASE DEL DIA Las coronas de laurel son arrebatadas por un soplo de brisa; contra las coronas de espinas, nada puede la tempestad. Friedrich Hebbel (1813-1863) Poeta y dramaturgo alemán. CUMPLEAOS VALENTINA FARIAS LLegò el dìa tan esperado: tus quince años. Parece increìble que esa bebè tan chiquita y rubia como un sol hoy ya es toda una hermosa adolescente viviendo una hermosa etapa de su vida. Disfrutà a pleno y sè muy feliz. Te amamos y te deseamos lo mejor, sabemos que brillaràs y luciràs como una princesa con m ucha alegrìa, rodeada del amor de tus seres queridos, porque te lo mereces por ser tan dulce y muy buena persona, estamos orgullosos de vos. Tus abuelos Marta y Juan. VAL - 19.3.17 - No te vamos a mentir: un dìa como hoy hace 15 años estàbamos muertos de miedo y llenos de dudas. Còmo serà? Buena, mala? Alegre, triste? Problemàtica, tranquila?. Ahora te vemos y nos explota el corazòn Nos morimos de amor porque sos todo lo lindo que soñamos y màs. Y queremos que sigas asì por siempre, con esa alegrìa, con ese amor, con esa pasiòn fùtbol que le ponès a todo lo que hacès. Sos nuestra princesa hermosa. Gracias por ser el mejor regalo de nuestras vidas. Te amamos. Facu, mamà y papà. DIRECCION DE TRANSITO HONOR AL MERITO Me place destacar la atenta, meritoria y eficaz tareas que desarrolla todo el Personal de esta Dirección Municipal. Si bien soy una persona mayor y conocida por mi paso como Agente Municipal desde hace 66 años destaco al Personal, con el cual compartí mis últimas funciones 1983/93 que me regocijan por su cordialidad. Campana, 13 de marzo 2017 Alejandro Cacciabue. D.N.I. 4.711.000. Leg.170.. HALLAZGO Se encontró documentación de motovehículo a nombre de Puchetta Norma Susana. Su titular puede retirarla en nuestra redacción Rocca 161. HALLAZGO Se ha encontrado documentacion a nombre de RAMON AUGUSTO VERON. Cerca de la calle Irigoyen (barranca). Su dueño puede pasar a retirarlo por nuestra redaccion Rocca 161. v.19.3. ---- Pág. siguiente (2/3)