MARTES 21 DE MARZO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) FRASE DEL DIA Hay algo de servil, de turbio, en el hogar que se mantiene de préstamos y deudas. Henrik Johan Ibsen (1828-1906) Dramaturgo noruego. UN DIA 21 DE MARZO.... Comienza el otoño Día internacional para la eliminación de la discriminación racial, proclamado por la Asamblea General en octubre de 1966. Día mundial del síndrome de Down. Fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2011 para aumentar la conciencia pública y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. El 21 de marzo es el primer día de otoño en el hemisferio sur y el primero de primavera en el hemisferio norte. Desde 1971, a instancias de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se celebra en esta fecha el día forestal mundial a fin de tomar conciencia sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y de árboles. En el año 2002, por iniciativa del titiritero iraní Dzhivada Zolfagariho, la Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA) dispuso la celebración del día mundial de la marioneta o del títere el 21 de marzo. Día del poeta. Se celebra en esta fecha por disposición de la UNESCO que así lo dispuso en 1999 para reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada persona. 1583:Muere el general Juan de Garay en combate con los habitantes originarios. Fue el fundador de Santa Fe, en 1573, y de Buenos Aires, en 1580. 1806:Nace en México Benito Juárez. 1821:El gobierno de Buenos Aires declara rotas las relaciones con Entre Ríos. 1824:Javier López manda a fusilar a Bernabé Aráoz. 1903:Muere en Buenos Aires Rafael Hernández. 1939:Se funda la Universidad Nacional de Cuyo. 1965:Comienza la tercera marcha contra las leyes discriminatorias de sufragio en el Sur. 1972:Un comando del ERP secuestra a Oberdan Sallustro. ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL JERARQUICO DE LA ORGANIZACION TECHINT Se convoca a los socios activos de la Asociación Mutual del Personal Jerárquico de la Organización Techint a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día VIERNES 21 DE ABRIL a las 19 hs., en 9 de Julio 1258 de la ciudad de Campana. En caso de no reunirse el quórum necesario, en segunda instancia a las 19.30 hs (ver Art.41º del Estatuto Social al pie) a los fines de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1) Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo Directivo. 2) Lectura y consideración de la Memoria, Inventario, Balance General. Cuadro de Gastos y Recursos, Anexos y Notas al 31 de octubre de 2016. 3) Lectura y Consideración del informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 31 de octubre de 2016. 4) Aprobación de nueva comisión directiva. 5) Posible disolución de la mutual. 6) Ratificación y Aprobación de todo lo actuado y de lo resuelto ad-referéndum de la Asamblea. Campana, 20 de marzo de 2017 Mario O. Tonetto Secretario Sandra M. Gotelli Presidente Articulo 41º: El quórum para sesionar en las asambleas será la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros titulares de los órganos directivos y de fiscalización. De dicho cómputo quedan excluídos los referidos miembros. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Soler 650 - Zarate (2800) Bs As. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA La comisión directiva del Sindicato del Personal Jerárquico y Administrativo Jerárquico de la Industria Química y Petroquímica de Zárate, Campana y el Litoral Argentino, convoca a la Asamblea General Ordinaria. Requisitos para participar: Afiliados a SIPEJEQ empadronados hasta el 31/12/2016. Lugar de realización: Soler 650 de la Ciudad de Zárate Pcia. de Bs As. Fecha de realización: 27/04/2017 Hora de primer llamado: 17.30 con la presencia de la mitad mas 1 de los afiliados cotizantes. Hora del segunda llamado: 18.30hs. con presencia de los afiliados presentes. ORDEN DEL DIA 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2) Designación de 1 compañero asambleísta para que presida la asamblea. 3) Designación de 2 compañeros asambleístas para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario de actas. 4) Poner a consideración de la asamblea la memoria y balance del año 2016, para la aprobación del mismo. Por Comisión Directiva Roberto Anibal Gorbaran, Sec. General Jose Luis Bogliani, Sec. Adjunto Pablo Juan Helving, Tesorero Mariano Perez, Sec. de Administración ---- ---- SE BUSCA COPY Se perdió en Dominicis y San Martín. Llamar al, 03489-15-558727. v.22.3. Pág. siguiente (2/3)