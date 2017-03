MIERCOLES 22 DE MARZO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) AGRADECIMIENTO La familia de Nilda Mieres de Recalde quiere por este medio agradecer a los familiares, vecinos, su amiga Paula, Don García, Sergio Erregarena, Club Villa Dálmine (dirigencia y cuerpo técnico), Mutual Petrolera por su acompañamiento y apoyo en este difícil momento que nos toca vivir. La Familia. FRASE DEL DIA El hombre no revela mejor su propio carácter que cuando describe el carácter de otro. Jean Paul (1763-1825) Escritor y humorista alemán. UN DIA 22 DE MARZO.... Día mundial del agua 1778:Una Real Orden determina la fundación de una universidad en Buenos Aires. 1779:Francisco de Viedma funda una ciudad, la actual Viedma, en la provincia de Río Negro. 1780:Nace en Buenos Aires el brigadier general José Matías Zapiola. Arribó al Río de La Plata con José de San Martín el 9 de marzo de 1812. Participó del sitio a Montevideo de 1814 y peleó en las batallas de Chacabuco y Maipú por la independencia de Chile. 1868:El Ejército Aliado toma posesión de Curupayty en la guerra contra el Paraguay, denominada Guerra de la Triple Alianza. 1873:Nace en Cuneo, Italia, Julieta Lanteri, médica e incansable luchadora por los derechos civiles, políticos y laborales de las mujeres y la protección de los niños. Fue una de las primeras mujeres en obtener la ciudadanía del país. Murió el 25 de febrero de 1932. 1882:Muere en Buenos Aires el doctor José María Moreno. Jurisconsulto, fue vicerrector de la Universidad de Buenos Aires y gobernador de Buenos Aires. 1930:Nace en Gualeguay, Entre Ríos, Roberto González. Pintor y dibujante, es autor de Viejo Vizcacha, ilustración del personaje de Martín Fierro. 1956:Muere en Buenos Aires el teniente general Eduardo Lonardi. 1994:Muere en Buenos Aires el neurocirujano Raúl F. Matera. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 25 de marzo a partir de las 22 hs. y llega con un gran show en vivo, exclusiva en toda la zona, la diosa santafesina "DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas jueves y viernes de 18 a 21 hs. en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Zárate. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.24.3. SE BUSCA COPY Se perdió en Dominicis y San Martín. Llamar al, 03489-15-558727. v.22.3. EXTRAVIO: SE RECOMPENSARA Se perdió perrita chica sin pelo, se encuentra bajo tratamiento veterinario delicado. Cualquier información llamar al 15-576007 / 15-683021. Se recompensará. Devolver a Sarmiento y Saavedra. v.26.3. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA MORENO 364 TEL. 422255 CENA-BAILE 30º ANIVERSARIO La Comisión Directiva invita a socios y la comunidad toda a la cena-Baile que se realizará el día 22 de abril de 2017 a las 21 hs. en las instalaciones de Nuestro Centro de Jubilados sito en Moreno 364. Valor $ 350. Adquiéralas en nuestra sede social de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs. v.20.4. ---- Pág. siguiente (2/3)