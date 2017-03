JUEVES 23 DE MARZO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 25 de marzo a partir de las 22 hs. y llega con un gran show en vivo, exclusiva en toda la zona, la diosa santafesina "DALILA". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas jueves y viernes de 18 a 21 hs. en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Zárate. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.24.3. LA VANIDOSA HOY EN SAN LORENZO Gran Baile Familiar esta noche en San Lorenzo (21 hs.) sensacional presentación de LA VANIDOSA de Santa Fe (en vivo) y LA SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS. No te pierdas LA VANIDOSA esta noche en San Lorenzo. El DOMINGO 26 EN SAN LORENZO El domingo en San Lorenzo (el mimoso) con la actuación del CHINO y LA SONORA. Precios popularísimos. Serv. de Buffet. v.26.3. FRASE DEL DIA Pensamientos sin contenidos son vacíos; intuiciones sin conceptos son ciegas. Immanuel Kant (1724-1804) Filosofo alemán. UN DIA 23 DE MARZO.... 1812:El doctor Juan José Pasó cesa en el cargo de Triúnviro. 1855:Se sanciona una Constitución en La Rioja. 1872:Santa Fe sanciona una nueva Constitución. 1895:Nace en La Plata Salvadora Medina Onrubia, periodista, escritora, poeta y dramaturga. Militante anarquista, amiga de Simón Radowitzky y esposa de Natalio Botana, dirigió el Diario Crítica después del fallecimiento de su esposo. Murió en Buenos Aires el 21 de julio de 1972. 1917: Carolina Muzilli muere en la localidad cordobesa de Bialet Massé. 1942:Muere Marcelo T. de Alvear. Abogado y político, fue miembro destacado de la Unión Cívica Radical. Ocupó diversas funciones de gobierno. Fue diputado, presidente del Comité de la UCR de la Provincia de Buenos Aires, embajador en Francia, y ocupó la presidencia del país entre 1922 y 1928. Había nacido en Buenos Aires el 4 de octubre de 1868. 1950:Se crea la Organización Meteorológica Mundial, organismo perteneciente a las Naciones Unidas. 1984:Se realiza un acto en la Plaza de Mayo, donde se celebran los cien días de la recuperación democrática. El presidente Raúl Alfonsín convoca a la unidad nacional. SE BUSCA COPY Se perdió en Dominicis y San Martín. Llamar al, 03489-15-558727. v.22.3. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 9 - 17,00 Hs Org. Ballet Eluney El domingo 9 de abril a las 17,00 horas nos encontraremos para compartir una tarde en familia en la Gran Loteria Familiar, Club Estrella del Este - Sivori 250 donde te podes ganar mas de 5000 pesos en premios con solo abonar la entrada . Recorda que ingresa una sola persona por entrada. Adquirila ya en Jean Jaures 767- Club Estrella - Bailarines del Ballet Eluney o llama al 15 570418. V.9.4. AGRADECIMIENTO Agradezco de corazón a FARMACIA FERNANDEZ en especial a Graciela Sarmiento por la incondicionalidad y valor humano que tuvo con nosotros. Gracias!!! Walter Mendieta ---- Pág. siguiente (2/3)