VIERNES 24 DE MARZO DE 2017

Pág. siguiente (2/3) HOLA S. L. AL. Hola querido hijo..tanto tiempo! Como pasdan los días, los meses y no te veo, te escribo. Que pasa te olvidaste que tenés una mamá? Un hijo que abandona a su mamá sin motivos. Jamás pensé que esto pasaría. El dolor y la tristeza em embarga el corazón y el alma. Cuando vas a venir? Cuando ya sea tarde? Cuando Dios ya me llame a su lado? Se que nada te importa de mí, no sabes si como, si sufro, si tengo los remedios. Nada sabés de tu mamá. No puedo creer que tengas un corazón tan duro. Jamás me venis a ver , jamás compartís en tantos años una comida o una conversación. Jamás un abrazo, jamás un beso. Para cuando lo estás guardando? Para cuando cierre los ojos? Solo sabrá Dios de que tu conciencia sucia no te va a dejar vivir, creo yo capaz de cualquier cosa, solo Dios sabe y solo Dios sabrá lo que te deparará el destino. No te pido nada, yo no quiero nada,no te molesto solo quiero que antes de morir me veas y que ese beso y abrazo me lo des ahora antes que Dios me lleve. Sabes igual te quiero mucho te veo de lejos, escapás de mí. Porque esto que te hice que te pasa mi hijo querido? Se que no me querés que jamás te acordas que tenés una mamá que está enferma y vieja. Hijo te pido que no esperes a que muera, Dios no te lo va a perdonar. Sabes que feo es pedir algo? Siempre estuve cuando me necesitaste, y llorando te pedí un beso y un abrazo y la respuesta fue: "no te doy". Lloraba sin consuelo por eso pedí un beso y abrazo. No quisiste, me quedé sin habla, no lo olvido jamás. Esto sí me lo llevo a la tumba seguro, porque nadie sabe solo yo se el dolor que me causó pero no me importa solo Dios sabrá. Adios, guarden el beso si es que me lo podrán llegar a dar. Mamá Negra. AUGURIO DE ANIVERSARIO SABADO 18 DE MARZO Deseo muchos auguriosde bendición por parte de Dios por el aniversario fundacional de la Iglesia de la ciudad de Escobar, con sede también en Campana: Amparo y fortaleza y para quienes la presiden: Pastora Clara Ferrer su hijo Pastor Daniel Klimt y su esposa Marisa e hijos. Dios los siga bendiciendo. Atentamente Patricia Shuster. v.26.3. FRASE DEL DIA La diferencia engendra odio. Stendhal (1783-1842) Escritor francés. UN DIA 24 DE MARZO.... Día nacional de la memoria por la verdad y la justicia, en recuerdo de las muertes producidas por la última dictadura militar que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón el 24 de marzo de 1976, dando inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Hoy es el día internacional del derecho a la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Fue instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2010 en recuerdo de la labor de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, de El Salvador, quien murió el 24 de marzo de 1980. 1620:El papa Paulo V crea la nueva diócesis de Buenos Aires, con jurisdicción en el territorio de la nueva Provincia del Río de la Plata. Pedro Carranza fue designado primer obispo de esta diócesis. 1778:Se firma el Tratado de Paz y Comercio entre los reyes de España y Portugal en relación a los límites de las colonias americanas. 1813:La Asamblea Constituyente del Río de la Plata, conocida como Asamblea del año XIII, deja abolido el tribunal de la Inquisición. 1815:El Cabildo de Santa Fe nombra gobernador interino a Francisco Antonio Candioti, luego de que las tropas de Artigas depusieran al teniente gobernador Eustaquio Díaz Vélez. 1816:Comienza a sesionar en Tucumán el Congreso que declarará la Independencia el 9 de julio de ese año. 1874:Nace Harry Houdini, mítico escapista e ilusionista estadounidense. 1942:Muere Manuel Balado. Médico neurocirujano, fue el promotor de esa disciplina en el país. Había nacido en Buenos Aires en 1896. 1976:Los comandantes de las tres armas, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, derrocan en la madrugada de este día al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, quien había asumido la presidencia tras la muerte del general Perón. Este golpe militar dio comienzo al autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, una dictadura de más de siete años, que tuvo como consecuencia la persecución y desaparición de 30.000 personas. 2002:Muere en Inglaterra el científico argentino César Milstein, Premio Nobel de Medicina en 1984. LA VANIDOSA HOY EN SAN LORENZO Gran Baile Familiar esta noche en San Lorenzo (21 hs.) sensacional presentación de LA VANIDOSA de Santa Fe (en vivo) y LA SUPER SUPER TROPICAL BARRIENTOS. No te pierdas LA VANIDOSA esta noche en San Lorenzo. El DOMINGO 26 EN SAN LORENZO El domingo en San Lorenzo (el mimoso) con la actuación del CHINO y LA SONORA. Precios popularísimos. Serv. de Buffet. v.26.3. EXTRAVIO: SE RECOMPENSARA Se perdió perrita chica sin pelo, se encuentra bajo tratamiento veterinario delicado. Cualquier información llamar al 15-576007 / 15-683021. Se recompensará. Devolver a Sarmiento y Saavedra. v.26.3. SE BUSCA COPY Se perdió en Dominicis y San Martín. Llamar al, 03489-15-558727. v.24.3.