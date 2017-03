Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 26 DE MARZO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) SE BUSCA COPY Se perdió en Dominicis y San Martín. Llamar al, 03489-15-558727. v.24.3. EXTRAVIO: SE RECOMPENSARA Se perdió perrita chica sin pelo, se encuentra bajo tratamiento veterinario delicado. Cualquier información llamar al 15-576007 / 15-683021. Se recompensará. Devolver a Sarmiento y Saavedra. v.26.3. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA MORENO 364 TEL. 422255 CENA-BAILE 30º ANIVERSARIO La Comisión Directiva invita a socios y la comunidad toda a la cena-Baile que se realizará el día 22 de abril de 2017 a las 21 hs. en las instalaciones de Nuestro Centro de Jubilados sito en Moreno 364. Valor $ 350. Adquiéralas en nuestra sede social de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs. v.20.4. FRASE DEL DIA El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas. Benjamin Franklin (1706-1790) Estadista y científico estadounidense. UN DIA 26 DE MARZO.... Día del MERCOSUR. Se celebra en esta fecha por disposición MERCOSUR/ CMC/DEC. Nº 2/00 en recuerdo de la firma del Tratado de Asunción de 1991, que dio comienzo al proceso de integración de los países que lo integran. 1785:Nace en Buenos Aires el coronel Pedro Conde. Peleó contra los ingleses durante las invasiones inglesas de principios del siglo XIX. Participó, a las órdenes de Carlos María de Alvear, del sitio a Montevideo en 1814. Posteriormente formó parte del ejército libertado y peleó en las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Murió el 26 de mayo de 1821. 1826:Muere Bartolomé Ceretti. Nacido en Italia, peleó para la causa patriota en la escuadra nacional que organizó el almirante Guillermo Brown. 1827:San Luis rechaza la constitución unitaria de 24 de diciembre de 1826 y se separa de la unión. 1827:Muere en Viena, Austria, Ludwig van Beethoven. 1834: Mariano Medrano y Cabrera, obispo de Aulón, se hace cargo de la sede obispal de la diócesis de Buenos Aires. 1840:Las fuerzas federales comandadas por el general Juan Pablo López derrotan completamente a las unitarias al mando del coronel Mariano Vera en la batalla de Cayastá. 1971:El ejército derroca a Roberto M. Levingston y designa en su lugar a Alejandro Agustín Lanusse. 1909:Nace Héctor J. Cámpora, el delegado personal de Perón apodado "Tío" elegido presidente en 1973. AUGURIO DE ANIVERSARIO SABADO 18 DE MARZO Deseo muchos auguriosde bendición por parte de Dios por el aniversario fundacional de la Iglesia de la ciudad de Escobar, con sede también en Campana: Amparo y fortaleza y para quienes la presiden: Pastora Clara Ferrer su hijo Pastor Daniel Klimt y su esposa Marisa e hijos. Dios los siga bendiciendo. Atentamente Patricia Shuster. v.26.3. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 9 - 17,00 Hs Org. Ballet Eluney El domingo 9 de abril a las 17,00 horas nos encontraremos para compartir una tarde en familia en la Gran Loteria Familiar, Club Estrella del Este - Sivori 250 donde te podes ganar mas de 5000 pesos en premios con solo abonar la entrada . Recorda que ingresa una sola persona por entrada. Adquirila ya en Jean Jaures 767- Club Estrella - Bailarines del Ballet Eluney o llama al 15 570418. V.9.4. ---- Pág. siguiente (2/3)