MARTES 28 DE MARZO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) Gran Entretenimiento Familiar domingo 9 - 17,00 Hs Org. Ballet Eluney El domingo 9 de abril a las 17,00 horas nos encontraremos para compartir una tarde en familia en la Gran Loteria Familiar, Club Estrella del Este - Sivori 250 donde te podes ganar mas de 5000 pesos en premios con solo abonar la entrada . Recorda que ingresa una sola persona por entrada. Adquirila ya en Jean Jaures 767- Club Estrella - Bailarines del Ballet Eluney o llama al 15 570418. V.9.4. FRASE DEL DIA Nada vale la ciencia si no se convierte en conciencia. Carlo Dossi (1849-1910) Escritor italiano. UN DIA 28 DE MARZO 1750:Nace en Caracas, actual capital de Venezuela, Francisco Miranda, "El Precursor", uno de los promotores de la guerra de independencia de las colonias españolas y una de las figuras más fascinantes del pasaje entre los siglos XVIII y XIX, en cuyos grandes procesos -la independencia estadounidense, la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, el inicio de las luchas por la independencia hispanoamericana- participó en primera fila. Murió en una prisión de Cádiz, España, el 14 de julio de 1816. 1838:Una escuadra francesa bloquea el puerto de Buenos Aires. 1829:Muere el coronel Federico Rauch tras el combate contra los federales que tuvo lugar en Las Vizcacheras. Había nacido en Alsacia, en 1786. 1829:Muere Nicolás Medina en combate contra las fuerzas de Juan Manuel de Rosas.Formó parte el ejército de los Andes en 1816, peleó en Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, se alistó en la expedición libertadora al Perú. A su regreso, participó también en la guerra contra Brasil. Había nacido en Salta en 1789. 1831:Muere en Buenos Aires Domingo Matheu. Comerciante español, radicado en Buenos Aires en 1793, peleó contra los ingleses en las invasiones de 1806 y 1807. Participó de los sucesos que condujeron al 25 de Mayo de 1810 y fue miembro de la Primera Junta de Gobierno y prestó colaboración para formar la primera escuadra. Había nacido el 4 de agosto de 1766. 1831:Juan Facundo Quiroga derrota al coronel Videla del Castillo en el Rodeo del Rincón. 1838:Una escuadra francesa establece el bloqueo del puerto de Buenos Aires a fin de obtener la libertad de navegación en los ríos. 1942:Muere en Alicante el poeta y dramaturgo español Miguel Hernández. 1968:Se produce una fractura en el sindicalismo. Se conforman la "CGT de los argentinos" y "CGT de Azopardo". 1980:Quiebra en forma fraudulenta el Banco Interamericano Regional (BIR). CLUB 17 UNIDOS Sívoriy Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 1 de abril a partir de las 22 hs., y llega con con un gran show en vivo, exclusivo en toda la zona, desde Santa Fe "SERGIO TORRES Y LOS DUEÑOS DEL SWING". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas jueves y viernes de 18 a 21 hs. en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Zárate. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.1.4. DAYSI PERDIDA Gratificaré. Se perdió en la zona de Berutti al 800. Llamar al 03489-15-527848. (Face: Bulldog frances buscados). v.1.4. SE BUSCA COPY Se perdió en Dominicis y San Martín. Llamar al, 03489-15-558727. v.29.3. ---- Pág. siguiente (2/3)