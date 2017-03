MIERCOLES 29 DE MARZO DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) RADIO DALE 92,3 FM Sábados de 11 a 13 hs. El Campanazo de Hugo. Un toque de atención en la difusión de la distinción y jerarquía de nuestra música popular. El tango y el folklore. v.1.4. CLUB 17 UNIDOS Sívoriy Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 1 de abril a partir de las 22 hs., y llega con con un gran show en vivo, exclusivo en toda la zona, desde Santa Fe "SERGIO TORRES Y LOS DUEÑOS DEL SWING". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas jueves y viernes de 18 a 21 hs. en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Zárate. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.1.4. DAYSI PERDIDA Gratificaré. Se perdió en la zona de Berutti al 800. Llamar al 03489-15-527848. (Face: Bulldog frances buscados). v.1.4. SE PERDIO COPY En De Dominicis y San Martín. Gato de 1 año castrado. Llamar 3489-558727 / 3489-596230. v.31.3. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 9 - 17,00 Hs Org. Ballet Eluney El domingo 9 de abril a las 17,00 horas nos encontraremos para compartir una tarde en familia en la Gran Loteria Familiar, Club Estrella del Este - Sivori 250 donde te podes ganar mas de 5000 pesos en premios con solo abonar la entrada . Recorda que ingresa una sola persona por entrada. Adquirila ya en Jean Jaures 767- Club Estrella - Bailarines del Ballet Eluney o llama al 15 570418. V.9.4. FRASE DEL DIA No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf (1882-1941) Novelista y editora británica. UN DIA 29 DE MARZO.... 1829:Muere en Buenos Aires el general Cornelio Saavedra. Participó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas y fue designado primer jefe y comandante del cuerpo de Patricios. Fue uno de los promotores de la Revolución de Mayo y fue presidente de la Junta de Gobierno formada el 25 de mayo de 1810. A consecuencia del movimiento de abril de 1811 fue confinado en San Juan. Había nacido en Potosí, actual Bolivia, el 15 de septiembre de 1759. 1893:Nace en Tucumán Alfredo Gramajo Gutiérrez. Pintor costumbrista, entre sus obras se destacan Un velorio de angelito y Retablo de Jesús. Murió en Buenos Aires el 23 de agosto de 1961. 1981:El general Roberto Eduardo Viola asume la presidencia del país en reemplazo de Jorge Rafael Videla. 1905:Nace el poeta Raúl González Tuñón. 1939:Con la caída de Madrid, concluye la Guerra Civil española, iniciada el 18 de julio de 1936, cuando los militares más conservadores del ejército se levantaron en armas contra el gobierno democrático de la República. 1962:El presidente radical Arturo Frondizi es derrocado por las Fuerzas Armadas, quienes instalaron al frente de la primera magistratura al ex presidente del Senado, José María Guido. Concluían de esta manera cuatro años de gobierno signados por los condicionamientos militares. 1976:Tras el golpe de Estado Jorge Rafael Videla asume como primer presidente de la dictadura cívico-militar. ---- Pág. siguiente (2/3)