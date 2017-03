JUEVES 30 DE MARZO DE 2017

Cumpleaños

FRASE DEL DIA La convicción profunda de un hombre le substrae a los ataques del ridículo. John Stuart Mill (1806-1873) Filósofo y economista inglés. UN DIA 30 DE MARZO.... 1620:Se crea el obispado de Buenos Aires. 1793:Nace en Buenos Aires Juan Manuel de Rosas. Importante estanciero bonaerense, llegó al poder en 1829 y volvió a desempeñarlo en 1835. Fue protagonista de la cruenta guerra civil entre unitarios y federales. Defendió la soberanía nacional contra las presiones del extranjero durante los bloqueos de Francia e Inglaterra. En 1851 el general Justo José de Urquiza, hasta entonces su fiel aliado, se levantó contra él y lo venció en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852. Se exilió en Inglaterra donde murió el 14 de marzo de 1877. 1875:Muere el doctor Dalmacio Vélez Sarsfield. Abogado, autor del Código Civil Argentino. También redactó, junto con el doctor Eduardo Acevedo, el Código de Comercio. Había nacido en Córdoba el 18 de febrero de 1800. 1913:Enrique del Valle Iberlucea es elegido senador por la Capital; el primer senador socialista de América. 1982:Se produce un paro con movilización contra la dictadura. RADIO DALE 92,3 FM Sábados de 11 a 13 hs. El Campanazo de Hugo.Un toque de atención en la difusión de la distinción y jerarquía de nuestra música popular. El tango y el folklore. v.1.4. CLUB 17 UNIDOS Sívoriy Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 1 de abril a partir de las 22 hs., y llega con con un gran show en vivo, exclusivo en toda la zona, desde Santa Fe "SERGIO TORRES Y LOS DUEÑOS DEL SWING". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas jueves y viernes de 18 a 21 hs. en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Zárate. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.1.4. DAYSI PERDIDA Gratificaré. Se perdió en la zona de Berutti al 800. Llamar al 03489-15-527848. (Face: Bulldog frances buscados). v.1.4. SE PERDIO COPY En De Dominicis y San Martín. Gato de 1 año castrado. Llamar 3489-558727 / 3489-596230. v.31.3. EN ADOPCION RESPOSABLE URGENTE Tamaño mediano hembra castrada de 6 años. Está abandonada en una casa en alquiler. Puede convivir con otros perros. Comunicarse con Candela. Teléfono: 0341-15-3974430. v.2.4. CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE CAMPANA MORENO 364 TEL. 422255 CENA-BAILE 30º ANIVERSARIO La Comisión Directiva invita a socios y la comunidad toda a la cena-Baile que se realizará el día 22 de abril de 2017 a las 21 hs. en las instalaciones de Nuestro Centro de Jubilados sito en Moreno 364. Valor $ 350. Adquiéralas en nuestra sede social de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17 hs. v.20.4. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 9 - 17,00 Hs Org. Ballet Eluney El domingo 9 de abril a las 17,00 horas nos encontraremos para compartir una tarde en familia en la Gran Loteria Familiar, Club Estrella del Este - Sivori 250 donde te podes ganar mas de 5000 pesos en premios con solo abonar la entrada . Recorda que ingresa una sola persona por entrada. Adquirila ya en Jean Jaures 767- Club Estrella - Bailarines del Ballet Eluney o llama al 15 570418. V.9.4.