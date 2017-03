Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



VIERNES 31 DE MARZO DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CLUB 17 UNIDOS Sívoriy Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 1 de abril a partir de las 22 hs., y llega con con un gran show en vivo, exclusivo en toda la zona, desde Santa Fe "SERGIO TORRES Y LOS DUEÑOS DEL SWING". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas jueves y viernes de 18 a 21 hs. en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Zárate. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.1.4. CUMPLEAÑOS SOFIA ZOZZO Ayer 30 de marzo cumpliste tus hermosos 13 años. Cómo pasa el tiempo, sos toda una señorita grande como vos decis, que tenemos que respetarte, así será. Nuestra bailarina, cantante, la niña de la casa, solo queremos que seas felíz, que hagas lo que te gusta, sonreí siempre que tu risa es contagiosa. Felíz cumple Sofi, son los deseos de tus abuelos Betty, Jorge, Gloria y Luis, tus bisabuelas, tíos y tus primos, de mami, de papi y muy especialmente de tu hermanito Santiago. Que hayas pasado un lindo día. PD: preparáte que elsábado caemos todos a festejar. FRASE DEL DIA No olvidemos que las pequeñas emociones son los capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin siquiera darnos cuenta. Vincent Van Gogh (1853-1890) Pintor postimpresionista holandés. UN DIA 31 DE MARZO.... 1492:Los reyes católicos firman el decreto de expulsión de los judíos. 1520:Hernando de Magallanes descubre el puerto de San Julián en la costa patagónica. 1727:Muere Isaac Newton, científico y matemático. Descubrió la ley de gravedad y estableció las bases de la mecánica clásica. Había nacido en Inglaterra el 4 de enero de 1643. 1814:Nace en Tucumán Benjamín Villafañe. Militar, periodista y político, peleó contra Juan Manuel de Rosas durante la guerra civil. Se exilió en Bolivia tras la muerte de Lavalle y regresó luego de la batalla de Caseros. Murió en Jujuy el 6 de junio de 1893. 1816:Mariano Vera encabeza en Santa Fe la revolución que derroca al gobernador Juan Francisco Tarragona y lo reemplaza en su puesto. 1820:Santiago del Estero decreta su independencia provincial. 1839:El gobernador de Corrientes Genaro Berón de Astrada fue derrotado y muerto en la batalla que tuvo lugar en Pago Largo por las fuerzas entrerrianas del general entrerriano Pascual Echagüe, comandadas por Justo José de Urquiza. 1843:El almirante Guillermo Brown establece el bloqueo de Montevideo. 1843:Muere el general Juan José Viamonte. Peleó en la defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Se alineó del lado patriota en los sucesos que condujeron al 25 de mayo de 1810. Fue gobernador de Entre Ríos y jefe de la expedición contra Artigas. Fue diputado nacional y, en 1821, fue designado gobernador interino de Buenos Aires, cargo que ocupó nuevamente en 1829, en carácter provisorio, y en 1833. Había nacido en Buenos Aires el 9 de febrero de 1774. 1912:La Unión Cívica Radical (UCR) triunfa en las elecciones de la provincia de Santa Fe con la fórmula Menchaca-Caballero en las primeras elecciones bajo la vigencia de la ley Sáenz Peña. 1914:Nace en México el poeta y escritor Octavio Paz. 2009:Muere el líder radical Raúl Alfonsín, presidente del país entre 1983 y 1989. RADIO DALE 92,3 FM Sábados de 11 a 13 hs. El Campanazo de Hugo.Un toque de atención en la difusión de la distinción y jerarquía de nuestra música popular. El tango y el folklore. v.1.4. HALLAZGO Se ha encontrado ayer por la tarde un llavero en la calle 25 de Mayo entre Belgrano y Rocca. Su dueño puede pasar a retirarlas por la redacción de este diario Rocca 162. v.2.4. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 9 - 17,00 Hs Org. Ballet Eluney El domingo 9 de abril a las 17,00 horas nos encontraremos para compartir una tarde en familia en la Gran Loteria Familiar, Club Estrella del Este - Sivori 250 donde te podes ganar mas de 5000 pesos en premios con solo abonar la entrada . Recorda que ingresa una sola persona por entrada. Adquirila ya en Jean Jaures 767- Club Estrella - Bailarines del Ballet Eluney o llama al 15 570418. V.9.4. ESTE SABADO BAILAMOS EN PUERTO NUEVO Este sábado primer gran baile familiar en Puerto Nuevo (Viale 159 Campana) detrás de Mc Donalds. Cumbia-Folklore y Chamamé. Actúan Los Majestuosos del Chamamé-Los Auténticos Pasteles del Perú, "Super Super Tropical Barrientos". El Chino y la Sonora y Las Guitarras Campanenses y otros. Entrada anticipadas rebajadas a $ 120 en Fotoproducciones y ClubPuerto Nuevo Campana y FM Ciudad de Zárate (Sarmiento 365) de 8 a 13 hs. Beneficio para los chicos del deporte Inferiores del Club. v.31.3. ---- Pág. siguiente (2/3)