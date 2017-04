SABADO 1º DE ABRIL DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) PARA MARIO VENTURINI DE SU ESPOSA GRACIELA Pasaron unos cuantos meses que nos dimos cuenta que nos gustábamos y nos queríamos. Hasta que el 1º de abril de 1989 decidimos estar juntos. Ese día fue el más hermoso. Con el tiempo decidimos casarnos por civil y fue también el día más hermoso de nuestras vidas y esperando nuestro 1er. hijo que faltaba poco para nacer. Gracias te doy por cruzarte en mi camino y por poder haber formado una familia con vos, por los abrazos que me das, por tus besos, caricias de todas las noches. Cada día que pasa más me querés y yo también. Felíz estoy de estar con vos hace 27 años juntos... FRASE DEL DIA La verdad siempre se halla en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las cosas. Isaac Newton UN DIA 1 DE ABRIL... Día del donante de médula ósea. 1801:Se publica el Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiógrafo del Río de la Plata, el primer periódico que se conoce en el Río de la Plata, de la imprenta de los Niños Expósitos. Se publicó hasta el 17 de octubre de 1802. 1815:Nace en Schönhausen, Berlín, Otto von Bismarck, político prusiano y primer canciller del segundo Imperio Alemán. Bismarck se opuso a las ideas liberales que surgieron en Europa y se convirtió en el paradigma del autoritarismo y el militarismo prusiano. En 1871, consiguió que el Imperio Alemán se uniese para formar la Confederación de Alemania del Norte, por lo que es considerado el fundador del Estado alemán moderno. En 1890 fue destituido por desavenencias en el manejo de la política exterior con el emperador Guillermo II. Bismarck murió en Friedrichsruh el 30 de julio de 1898. 1841:Nace en Buenos Aires Santiago de Estrada, integrante del grupo de intelectuales católicos de la generación de 1980. 1852:Se publica el primer número de Los Debates, fundado por Bartolomé Mitre, en defensa de los intereses porteños frente al proyecto de Justo José de Urquiza. 1852:Se publica en Buenos Aires el primer número de El Progreso, periódico que apoyaba la política de Justo José de Urquiza, redactado por Diego de Alvear y Delfín Huergo. 1856:Muere en Buenos Aires el general Eustaquio Díaz Vélez. Luchó por la independencia en Nazareno, Vilcapugio, Ayohuma, Salta y Tucumán. Fue gobernador intendente de Santa Fe y de Buenos Aires. 1886:Nace Alberto Vacarezza, autor de inolvidables obras como Tu cuna fue un conventillo, Juancito de la Ribera, Lo que le pasó a Reynoso y El conventillo de la Paloma. 1897:Comienza a circular el periódico socialista revolucionario La Montaña. Dirigido por José Ingenieros y Leopoldo Lugones, contó con la colaboración de Rubén Darío, Macedonio Fernández y José Santos Chocano. 1915:Se celebra en Buenos Aires el IX Congreso de la Federación Obrera Regional Argentina (FORA). 1928:Triunfa la fórmula del radicalismo integrada por Hipólito Yrigoyen y Francisco Beiró en los comicios presidenciales. Por el caudal de sufragios obtenidos, cerca de 840.000, esta elección es recordada como el "plebiscito", ya que los votos de la U.C.R. superaron a los de la suma de todas las otras agrupaciones políticas. 1936:Se realiza en Mendoza la primera Fiesta de la Vendimia. 1991:Entra en vigencia la Ley de Convertibilidad. CLUB 17 UNIDOS Sívoriy Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 1 de abril a partir de las 22 hs., y llega con con un gran show en vivo, exclusivo en toda la zona, desde Santa Fe "SERGIO TORRES Y LOS DUEÑOS DEL SWING". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas jueves y viernes de 18 a 21 hs. en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Zárate. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.1.4. RADIO DALE 92,3 FM Sábados de 11 a 13 hs. El Campanazo de Hugo.Un toque de atención en la difusión de la distinción y jerarquía de nuestra música popular. El tango y el folklore. v.1.4. EN ADOPCION RESPOSABLE URGENTE Tamaño mediano hembra castrada de 6 años. Está abandonada en una casa en alquiler. Puede convivir con otros perros. Comunicarse con Candela. Teléfono: 0341-15-3974430. v.2.4. DAYSI PERDIDA Gratificaré. Se perdió en la zona de Berutti al 800. Llamar al 03489-15-527848. (Face: Bulldog frances buscados). v.1.4. EXTRAVIO Se ha extraviado cartera negra conteniendo anteojos recetados y una campera negra. Se ha extraviado cartera negra conteniendo anteojos recetados y una campera negra. En zona Santa María de Oro y Jacob el miércoles por la tarde. Por favor si la encontró dejarla en la redacción de este diario Rocca 161. Gracias. v.2.4. HALLAZGO Se ha encontrado ayer por la tarde un llavero en la calle 25 de Mayo entre Belgrano y Rocca. Su dueño puede pasar a retirarlas por la redacción de este diario Rocca 162. v.2.4. ---- ---- GRAN BAILE PARA LA FAMILIA, CLUB PUERTO NUEVO Viale 159 HOY 21 HS. Super Tropical Barriento, El Chino y la Sonora, Las Guitarras Cses y otros. Los Majestuosos del Chamamé, Los Originales Pasteles del Perú. No se suspende - Buffet y vigilancia. Estacionamiento Interno