Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) CUMPLEAÑOS MARIA ANTONIA RIOJA 2.4.2017 Nuestra amada Antonia cumple cinco años. Es un día de besos,abrazos y gran emoción. Ella es hermosa, su cabello ensortijado enmarca un bello rostro donde relucen, como azabache, sus pícaros ojos. Es tierna, cariñosa y muy traviesa. Los que tanto la queremos pedimos a Dios que le de salud, paz, felicidad y mucho amor. Abuela Cristi y toda la familia CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 7 de abril se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.7.4. FRASE DEL DIA "El hombre desdichado busca un consuelo en la amalgama de su pena con la pena de otro". Milan Kundera (1929-?) Novelista y ensayista checo. UN 2 DE ABRIL.... Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra las Malvinas. Día mundial de la concientización sobre el autismo. 1792:En Estados Unidos, bajo la presidencia de George Washington, el dólar es declarado unidad monetaria nacional. 1820:Los oficiales del Ejército de los Andes firman el Acta de Rancagua. Tras la batalla de Cepeda, había desaparecido el poder central. San Martín era, por lo tanto, el jefe de un ejército de un estado que ya no existía. El Acta decía que "la autoridad que recibió el señor General para hacer la guerra a los españoles y adelantar la felicidad del país no ha caducado ni puede caducar porque su origen, que es la salud del pueblo, es inmutable". 1822:Nace en Buenos Aires el doctor Luis Sáenz Peña. Graduado en derecho y medicina, en 1892 fue designado presidente de la nación. Fue también legislador, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y del Banco de la Provincia. Murió el 4 de diciembre de 1907. 1822:El general Juan Gregorio de Las Heras fue elegido gobernador intendente de Buenos Aires. 1892:El Poder Ejecutivo Nacional decreta el estado de sitio en la Capital Federal. Los principales caudillos del partido radical fueron arrestados y conducidos a bordo de La Argentina. 1916:Hipólito Yrigoyen es elegido presidente en los primeros comicios presidenciales celebrados bajo el imperio de la Ley Sáenz Peña. 1922:Marcelo T. de Alvear es electo presidente del país. 1976:José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía designado por Jorge Rafael Videla, anuncia el plan económico. 1982:Fuerzas militares argentinas ocupan las Islas Malvinas, lo que da comienzo a la guerra contra el Reino Unido. Las tropas argentinas se rindieron el 14 de junio del mismo año. 1997:Los gremios docentes instalan la Carpa Blanca frente al Congreso en reclamo de mejoras salariales, la sanción de una ley de financiamiento educativo y la derogación de la Ley Federal de Educación. La protesta se extendió hasta finales de 1999. 2005:Muere el Papa Juan Pablo II. Había nacido en la ciudad de Wadowice el 18 de mayo de 1920. Su nombre era Karol Józef Wojtyla y fue el primer papa polaco de la historia. Fue jefe del Estado Ciudad del Vaticano desde octubre de 1978 hasta su muerte. 2008:La Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 2 de abril como día mundial de la concientización sobre el autismo, con el objetivo de destacar la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños y adultos que sufren este trastorno. CLUB ATLETICO SOL DE AMERICA Agradecimiento Sr. Director de La Autentica Defensa Eduardo Pascuale, Señor Cantlon Axel y Señor Ferreira Fernando nuestro Club: cuerpo técnico y jugadores agradecen sus colaboraciones para poder costear nuestros gastos. Gracias por acompañarnos para que nuestro Sol siga adelante e iluminando cada vez más. Que Dios los bendiga. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. EN ADOPCION RESPONSABLE URGENTE Tamaño mediano hembra castrada de 6 años. Está abandonada en una casa en alquiler. Puede convivir con otros perros. Comunicarse con Candela. Teléfono: 0341-15-3974430. v.2.4. HALLAZGO Se ha encontrado ayer por la tarde un llavero en la calle 25 de Mayo entre Belgrano y Rocca. Su dueño puede pasar a retirarlas por la redacción de este diario Rocca 162. v.2.4. EXTRAVIO Se ha extraviado cartera negra conteniendo anteojos recetados y una campera negra. En zona Santa María de Oro y Jacob el miércoles por la tarde. Por favor si la encontró dejarla en la redacción de este diario Rocca 161. Gracias. v.2.4. ADOPCION Doy en adopción una cachorra negra de cría mediana.Muy bonita. Tiene 3 meses aproximadamente. Es obediente. Familia responsable. Me hago cargo de la esterilización. Llamar al 03489-15-625585.Muchas gracias. HALLAZGO Se ha encontrado ayer por la tarde un llavero en la calle 25 de Mayo entre Belgrano y Rocca. Su dueño puede pasar a retirarlas por la redacción de este diario Rocca 162. v.2.4. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 9 - 17,00 Hs Org. Ballet Eluney El domingo 9 de abril a las 17,00 horas nos encontraremos para compartir una tarde en familia en la Gran Loteria Familiar, Club Estrella del Este - Sivori 250 donde te podes ganar mas de 5000 pesos en premios con solo abonar la entrada . Recorda que ingresa una sola persona por entrada. Adquirila ya en Jean Jaures 767- Club Estrella - Bailarines del Ballet Eluney o llama al 15 570418. V.9.4. ---- ---- ---- - 2 DE ABRIL - Día del veterano de guerra y de los caídos en guerra de Malvinas Todos los días debemos honrar a quienes entregaron su vida con la esperanza de recuperar nuestro querido Territorio Austral Argentino. Nunca olvidaremos su sacrificio, ni el de los veteranos de guerra que hoy están con nosotros. La memoria de nuestros héroes permanecerá siempre viva en los corazones de cada argentino, y su lucha es y será siempre una causa nacional. Sindicato Petrolero de Campana. Pág. siguiente (2/3)