JUEVES 6 DE ABRIL DE 2017

FRASE DEL DIA El hombre más irremediablemente estúpido es aquel que ignora su sabiduría. Isaac Asimov (1920-1992) Escritor y bioquímico estadounidense. UN 6 DE ABRIL... 1661:Se instituye por Real Cédula la primera audiencia en Buenos Aires, con independencia completa del Virreinato del Perú. 1811:Se inician los trabajos para abrir los cimientos de la Pirámide de Mayo, erigida en la Plaza de la Victoria, actual Plaza de Mayo, para conmemorar la Revolución de Mayo. El monumento sufrió varias transformaciones hasta la actualidad. 1811:Estalla un movimiento revolucionario en el seno del gobierno patriota. Se pronuncian dos tendencias en la Junta gubernativa. Una responde a Cornelio Saavedra y la otra, a Mariano Moreno. Prevalecen los partidarios de Saavedra, quienes consiguen la destitución del general Manuel Belgrano como jefe del ejército del Paraguay, el reconocimiento del coronel Cornelio Saavedra como jefe de todas las fuerzas de la Capital y de las provincias y la expulsión de los cuatro vocales morenistas de la Junta: Nicolás Rodríguez Peña, Hipólito Vieytes, Miguel Azcuénaga y Juan Larrea. 1852:Tras la batalla de Caseros, los gobernadores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes firman el Protocolo de Palermo. Por este instrumento, se delegan en Justo José de Urquiza el manejo de los negocios generales de la República y la representación exterior. 1862:Nace en Santa Fe el doctor Rodolfo Freyre. Se graduó en abogacía y gobernó su provincia natal entre 1902 y 1906. 1877:Se establece una Escuela Graduada de Niñas, la primera en su género en Buenos Aires. 1957:Se inaugura la Escuela Nacional de Bibliotecarios en la ciudad de Buenos Aires. 1987:El papa Juan Pablo II llega al país en su segunda visita a la Argentina. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 8 de abril a partir de las 22 hs y llegan con un gran show en vivo exclusivos en toda la zona: "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas jueves y viernes de 18 hs a 21 hs. en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Zárate. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.8.4. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 9 - 17,00 Hs Org. Ballet Eluney El domingo 9 de abril a las 17,00 horas nos encontraremos para compartir una tarde en familia en la Gran Loteria Familiar, Club Estrella del Este - Sivori 250 donde te podes ganar mas de 5000 pesos en premios con solo abonar la entrada . Recorda que ingresa una sola persona por entrada. Adquirila ya en Jean Jaures 767- Club Estrella - Bailarines del Ballet Eluney o llama al 15 570418. V.9.4. CARITAS PARROQUIA NUESTRA SRA. DEL CARMEN FERIA AMERICANA El viernes 7 de abril se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.7.4. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5.