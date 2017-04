Cumpleaños

VIERNES 7 DE ABRIL DE 2017

CUMPLEAÑOS JUAN CRUZ LOMBARDO Hoy 7 de abril cumple 11 años el hombrecito de la casa, el hincha fanático de Boca, el artesano de la familia. Es nuestro deseo que pases un día hermoso y que lo disfrutes con tus amigos y primos. Feliz cumple "Juanchi" sé feliz y viví cada etapa de la vida, te queremos mucho: tus abuelos Betty, Jorge, Cristina, tus bisabuelas, tíos, primos, amigos, mami, papi y tus hermanas Violeta,Paloma y el nuevo integrante de la familia tu cuñau Lucas. Un besito. FRASE DEL DIA Aprende a gobernarte a ti mismo antes de gobernar a los otros. Solón de Atenas (640 A.C.-558 A.C.) Legislador griego UN 7 DE ABRIL... Día mundial de la Salud 1822:Se establece en Buenos Aires la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas. 1840:El general Gregorio Aráoz de La Madrid se alza en Tucumán contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires. 1851:Muere el obispo Mariano Medrano y Cabrera. Fue párroco de la piedad, vicario general de la diócesis de Buenos Aires y desde el 26 de marzo de 1834, obispo de Aulón. Había nacido en Buenos Aires en 1766. 1856:San Juan sanciona su constitución. 1866:Se funda en Buenos Aires el Colegio de Escribanos. 1871:Muere el teniente coronel Cayetano Grimau y Gálvez. Peleó junto a Liniers durante las invasiones inglesas y en las acciones de la Banda Oriental. Fue el encargado de conducir los pliegos que contenían la Declaración de la Independencia Nacional. Más tarde peleó en la escuadra formada por el almirante Brown para combatir contra las tropas brasileñas. Había nacido en Buenos Aires el 4 de marzo de 1795. 1878:El doctor Simón de Iriondo asume por segunda vez la gobernación de Santa Fe. 1890:Nace en Buenos Aires Victoria Ocampo. Destacada escritora, fundó la revista Sur y del Fondo Nacional de las Artes. Entre sus obras se destacan una serie de Testimonios de diez volúmenes, y su Autobiografía. Murió en San Isidro el 27 de enero de 1979. 1894:Aparece el diario socialista La Vanguardia, fundado por Juan B. Justo. 1912:Triunfa el radicalismo en las elecciones de diputados nacionales de la Capital Federal. 1999:El Dalai Lama, líder espiritual tibentano, visita el país por segunda vez. Gran Entretenimiento Familiar domingo 9 - 17,00 Hs Org. Ballet Eluney El domingo 9 de abril a las 17,00 horas nos encontraremos para compartir una tarde en familia en la Gran Loteria Familiar, Club Estrella del Este - Sivori 250 donde te podes ganar mas de 5000 pesos en premios con solo abonar la entrada . Recorda que ingresa una sola persona por entrada. Adquirila ya en Jean Jaures 767- Club Estrella - Bailarines del Ballet Eluney o llama al 15 570418. V.9.4. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. FERIA AMERICANA Hoy viernes 7 de abril se realizará una Feria Americana en el horario de 15 a 17 hs. (Se ruega traer bolsas). Con lo recaudado en las Ferias Americanas se ayuda a familias con necesidades, brindándoles alimentos, medicamentos, viáticos para atención médica y trámites fuera de Campana, etc. Agradecemos a todos los que colaboran con nosotros pues nos permiten realizar las ayudas mencionadas. Pueden hacer llegar sus colaboraciones a la Secretaría Parroquial, Pueyrredón 989. Tel. 423574. Muchas gracias. v.7.4. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 8 de abril a partir de las 22 hs y llegan con un gran show en vivo exclusivos en toda la zona: "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas jueves y viernes de 18 hs a 21 hs. en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Zárate. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.8.4.