SABADO 8 DE ABRIL DE 2017

15 AÑOS ZOE CHAVEZ 08-04-2017 En este día celebras tus 15 añitos y no termino de asimilar que los años hayan pasado volando, siento que hace poco te vi por primera vez tan pequeñita y ahora eres casi una mujer. Muchas felicidades hijita linda, que esta sea una fecha que recuerdes mucho. Te amamos, mamá, papá y Taiel CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 8 de abril a partir de las 22 hs y llegan con un gran show en vivo exclusivos en toda la zona: "LOS LIRIOS DE SANTA FE". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entradas anticipadas jueves y viernes de 18 hs a 21 hs. en Radio Exito 94.5 Sívori y Moreno Campana y en FM 93.9 Sarmiento 365 de lunes a viernes de 8 a 13 hs. Zárate. (Solo mayores de 18 años). te lo vas a perder!!! v.8.4. EXTRAVIO AGRADECERE CUALQUIER INFORMACION SOBRE EL HALLAZGO DE Documentación a nombre de: LIROLAY BRAVO. Libro ENGLISH PLUS II (Student's and workbook). Libreta sanitaria a nombre de GUILLERMINA SEGUIN. (acercarlo a la redaccion de este diario Rocca 161) Gracias!! ESTE DOMINGO EN SAN LORENZO CLAUDIO EL SABANERO Este domingo a partir de las 21 hs el Club San Lorenzo te invita al gran baile familiar con el show exclusivo de CLAUDIO EL SABANERO, La "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS y EL CHINO Y LA SONORA. Será la fiesta de la cumbia vení temprano. Anticipadas en Fotoproducciones y FM Ciudad de Zárate. Damas $ 100, caballeros $ 120. Imperdible!! v.9.4. FESTIVAL SOC. DE FOMENTO Bº LAS PRADERAS Presenta: hoy sábado 8 de abril a las 21 hs. Banda "Humildes de Corazón". También hermanitos Ruiz Díaz, Emanuel y su Banda. Entrada $ 70. Los esperamos!! HALLAZGO Se ha encontrado llavero con 3 llaves en De Dominicis y Moreno. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161. v.9.4. FRASE DEL DIA Se hace ligera la carga que se sabe llevar bien. Ovidio (43 AC-17) Poeta latino. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 9 - 17,00 Hs Org. Ballet Eluney El domingo 9 de abril a las 17,00 horas nos encontraremos para compartir una tarde en familia en la Gran Loteria Familiar, Club Estrella del Este - Sivori 250 donde te podes ganar mas de 5000 pesos en premios con solo abonar la entrada . Recorda que ingresa una sola persona por entrada. Adquirila ya en Jean Jaures 767- Club Estrella - Bailarines del Ballet Eluney o llama al 15 570418. V.9.4.