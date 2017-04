Cumpleaños

DOMINGO 9 DE ABRIL DE 2017

FELIZ CUMPLEAÑOS ROSITA LUPIANO 9/4/2017 FELIZ CUMPLE!!! Te deseamos desde La Autentica Defensa GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. GRAN ENTRETENIMIENTO FAMILIAR domingo 9 - 17,00 Hs Org. Ballet Eluney El domingo 9 de abril a las 17,00 horas nos encontraremos para compartir una tarde en familia en la Gran Loteria Familiar, Club Estrella del Este - Sivori 250 donde te podes ganar mas de 5000 pesos en premios con solo abonar la entrada . Recorda que ingresa una sola persona por entrada. Adquirila ya en Jean Jaures 767- Club Estrella - Bailarines del Ballet Eluney o llama al 15 570418. V.9.4. FRASE DEL DIA El conocimiento es poder. Sir Francis Bacon (1561-1626) Filósofo y estadista británico. ¡FELICITACIONES OSCAR VARELA! QUEREMOS SALUDARTE DESDE EL AFECTO DE SIEMPRE POR HABER SIDO NOMBRADO ACADEMICO DE LA "ACADEMIA DE CIENCIAS DE AMERICA LATINA". ESTE NUEVO LOGRO NOS LLENA DE ORGULLO. SEGURAMENTE SERA UN NUEVO ALICIENTE A TU NOBLE TAREA DE DOCENTE E INVESTIGADOR. TUS PRIMOS: MARTA, MIRTA, FITO, MIGUEL, Y EDUARDO TOLASSI. NORMA Y DARDO GARAVANI. RAQUEL RUBIN. EXTRAVIO Se ha extraviado documentación a nombre de BRUNO GUSTAVO. Cualquier información llamar al 3489-15-551821. v.9.4. HALLAZGO Se ha encontrado llavero con 3 llaves en De Dominicis y Moreno. Su dueño puede pasar por nuestra redacción Rocca 161. v.9.4.