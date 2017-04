Cumpleaños

MIERCOLES 12 DE ABRIL DE 2017

Pág. siguiente (2/3) THIAGO BENJAMIN SCHNEIDER GONZALEZ 12/4/17 Hoy es el día más brillante de todo el año, porque vos naciste un día como hoy, hace 7 años! Te amo con toda el alma mi pequeño y no te deseo ni más ni menos que la felicidad total en todo lo que hagas, mamá siempre te va a acompañar sin soltarte la mano. Siempre vas a ser mi más grande orgullo y lo más preciado que la vida me dió. Muy felíz cumpleaños hijo, sé feliz siempre. Tu mamá Yanina. FRASE DEL DIA La realidad no es lo mismo que la verdad —respondió el general—. La realidad son sólo detalles. Sándor Márai (1900-1989) Escritor húngaro. UN 12 DE ABRIL... 1539: Nace en Cuzco, Perú, el historiador Garcilaso de la Vega, el Inca. Entre sus obras, se destacan Comentarios reales que tratan del origen de los incas e Historia general del Perú. Murió en Córdoba, España, alrededor del año 1617. 1818:El general José de San Martín quema numerosas cartas y documentos del general Osorio, jefe del ejército español derrotado en Maipú, que comprometían a personas de Chile. 1823:Se instala en Buenos Aires la Sociedad de Beneficencia, creada a iniciativa de Bernardino Rivadavia el 2 de enero y formada el 12 del mismo mes. 1829:Las fuerzas comandadas por el coronel Ramón Deheza, partidario de José María Paz, se apodera de Córdoba sin hallar resistencia. Juan Bautista Bustos, gobernador de la provincia, había salido a defender la provincia de una invasión comandada por el general José María Paz. 1862:Bartolomé Mitre asume la presidencia de la nación luego de que las legislaturas provinciales le delegaran el poder. 1862:Nace en Buenos Aires Juan Agustín García. Profesor e historiador, escribió La ciudad indiana, Sombras que pasan y Chiche y su tiempo. Murió en Buenos Aires el 23 de junio de 1923. 1870:El general Ricardo López Jordán se levanta en armas en la provincia de Entre Ríos. 1872:Nicolás Avellaneda triunfa en las elecciones presidenciales. Asumió su mandato el 12 de octubre del mismo año. 1871:San Luis sanciona una nueva constitución. La primera de la provincia se había sancionado el 18 de abril de 1855. 1874:Nicolás Avellaneda triunfa en las elecciones presidenciales. Asumió su mandato el 12 de octubre del mismo año. 1876:Se funda el fortín de Trenque Lauquen. 1945:Muere el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt. 1957:El III Congreso Anticomunista, celebrado en Lima, Perú, aprobó la "Declaración de Lima", que invita a los Estados Unidos y a Canadá a formar parte de la futura Unión Americana Anticomunista. 2002:En Venezuela es detenido el presidente Hugo Chávez y trasladado fuera de Caracas por los militares de oposición que encabezaron el golpe. Asume interinamente el presidente de la patronal, Fedecámaras, Pedro Carmona. SALUTACION PESAJ Cercanos a la fiesta de la liberación, El Señor Altisimo salva y libera, en el Pesaj de este año les deseo a ustedes, y toda la comunidad judía dentro de nuestro territorio diocesano mis mejores deseos de bendición y felicidad.. Padre Nestor Villa v.16.4. FIESTA JUANA BONITA Hoy Miércoles 12/4 Salón Los Tilos (Av. Gallesio 879 Zárate) De 16 a 19 hs. Sorteos, desfile, etc. Entrada libre y gratuita SALUDOS PASCUALES DEL P. NESTOR DANIEL VILLA-2017 Con ocasión de acercarse los fastos pascuales de este Año del Señor 2017, deseo a todos nuestros fieles católicos y a los hermanos cristianos, caminando juntos, de Campana ,ya todo hombre de buena voluntad, varón o mujer, toda la diócesis el gozo supremo del entusiasmo en la Resurrección del Señor Jesús, nuestro Dios y Señor, especiales saludos a los pastores José González (neoapostólico), Alberto Groh (IELA), Juan Carlos Chevriaux ( presidente de la Mesa Pastoral Evangélica de Campana y a todos los pasyores en ella concurrentes), Wilmar Fuchs (Iglesia Bautista- Campana) y nuestros queridos hermanos de la "esquina" Iglesia Cristiana Evangélica y al Rev. Pastor Winfried Kaumann, y a los pioneros luteranos alemanes - hoy IERP- de Baradero. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 15 de abril a partir de las 22 hs. y llegan con un gran show en vivo desde Santa Fe, exclusivos en toda la zona, "GRUPO CALI". CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 15 de abril a partir de las 22 hs. y llegan con un gran show en vivo desde Santa Fe, exclusivos en toda la zona, "GRUPO CALI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros gratis, gratis, gratis hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.14.4. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. SE PERDIO COPY En De Dominicis y San Martín. Gato macho. Castrado. 1 año. Llamar: 3489-15-558727 / 3489-15-596230. v.20.4.