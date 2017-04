JUEVES 13 DE ABRIL DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) SALUTACION PESAJ Cercanos a la fiesta de la liberación, El Señor Altisimo salva y libera, en el Pesaj de este año les deseo a ustedes, y toda la comunidad judía dentro de nuestro territorio diocesano mis mejores deseos de bendición y felicidad.. Padre Nestor Villa v.16.4. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 15 de abril a partir de las 22 hs. y llegan con un gran show en vivo desde Santa Fe, exclusivos en toda la zona, "GRUPO CALI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros gratis, gratis, gratis hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.14.4. FRASE DEL DIA "La buena conciencia admite testigos; la malvada se agita y se conturba aún en la soledad". Séneca UN 13 DE ABRIL... Día del Kinesiólogo. La elección de la fecha obedece a la creación, el 13 de abril de 1937 de la Escuela de Kinesiología en la Facultad de Medicina (UBA). Su director fue Octavio Fernández, a quien se lo considera el padre de la de Kinesiología Argentina. 1493:El almirante Cristóbal Colón fue recibido por la corte española, que se encontraba en Barcelona. 1813: La Asamblea General Constituyente, conocida como Asamblea del Año XIII, fija la acuñación de la nueva moneda de oro y plata. 1815: El Protector general José Artigas llega a la ciudad de Santa Fe y asume el mando de su ejército. A los pocos días se retiró con sus tropas a la Banda Oriental. 1832:Muere en Montevideo, Uruguay, el coronel Juan José Quesada. Guerrero de la Independencia, ingresó en el regimiento de Dragones, actuó en el sitio de Montevideo y marchó al Alto Perú a las órdenes de José Rondeau y Martín Güemes. Más tarde peleó en las campañas de Chile y Perú y en la guerra contra el Imperio del Brasil. 1835:Juan Manuel de Rosas asume por segunda vez el cargo de gobernador de Buenos Aires. Será también encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. Fue elegido el 7 de abril del mismo año. 1847:Nace en Buenos Aires Eduardo Sívori, afamado pintor argentino. 1865:El gobierno paraguayo aborda y apresa en el puerto de Corrientes los buques de la armada nacional 25 de Mayo y Gualeguay. 1890:Se realiza el mitin del Frontón de Buenos Aires, donde queda constituida la Unión Cívica, bajo el mando de Leandro N. Alem, contra el gobierno de Miguel Juárez Celman. 1994:Se constituye un nuevo gobierno en Kuwait. SE PERDIO COPY En De Dominicis y San Martín. Gato macho. Castrado. 1 año. Llamar: 3489-15-558727 / 3489-15-596230. v.20.4. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. ---- Pág. siguiente (2/3)