SABADO 15 DE ABRIL DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

CLAUDIO EL SABANEERO EN SANLORENZO Este domingo bailamos en Club San Lorenzo (Campana) sensacional presentación de CLAUDIO Y LA ONDA SABANERA y para bailar toda la noche la "SUPER SUPER" TROPICAL BARRIENTOS y el CHINO Y LA SONORA. Anticipadas rebajadas en Fotoproducciones (Campana) y Radio Ciudad de Zárate de 8 a 13 hs. Imperdible!! v.16.4. DOY EN ADOPCION Cachorra negra de tres meses, cría mediana muy bonita, desparasitada. Me hago cargho de la esterilización. Llamar al 432324 / 15-625585.Muchas gracias. v.16.4. SE PERDIO COPY En De Dominicis y San Martín. Gato macho. Castrado. 1 año. Llamar: 3489-15-558727 / 3489-15-596230. v.20.4. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. UN 15 DE ABRIL... – Día Mundial del Arte 1446– Muere Filippo Brunelleschi, artista italiano, uno de los maestros fundamentales de la transición hacia el Renacimiento. 1452 – Nace en el pueblo toscano de Vinci, cercano a Florencia, el pintor Leonardo da Vinci, uno de los grandes maestros del Renacimiento. 1800 – Nace Sir James Clark Ross, explorador polar nacido en Londres. 1829 – Se presenta al parlamento británico el proyecto de creación de la policía conocida como Scotland Yard. 1865 – Muere Abraham Lincoln víctima del atentado del Ford's Theatre producido el día anterior. 1894 – Nace Bessie Smith, cantante estadounidense de blues. 1907 – Se funda el Club Atlético Unión, de Santa Fe. 1909 – Muere Miguel Juárez Celman, ex presidente argentino. 1910 – Nace en Polonia, Miguel Najdorf, ajedrecista radicado en Argentina. 1915 – Se estrena en Madrid la obra teatral "El amor brujo", de Manuel de Falla. 1923 – Nueva York, EE.UU.: el inventor estadounidenese Lee De Forest presenta su primer film con banda sonora. 1938 – Muere en París, Francia, el poeta peruano César Vallejo. 1939 – Nace la actriz italiana Claudia Cardinale. 1953 – Un incendio intencional destruye el edificio del Jockey Club y de la Casa Radical de Buenos Aires. 1955 – Ray Kroc inicia la cadena McDonald's de restaurantes. 1957 – Muere el cantante y actor mexicano Pedro Infante. 1959 – Nace la actriz y escritora británica Emma Thompson. 1966 – Nace la cantante británica Samantha Fox. 1977 – En pleno proceso militar es detenido el periodista Jacobo Timerman, director del diario "La Opinión". 1980 – Muere en París el filósofo, dramaturgo, novelista y periodista francés Jean Paul Sartre, uno de los principales representantes del existencialismo. 1986 – El presidente Alfonsín anuncia la intención de reformar la Constitución y trasladar la Capital a Viedma / Carmen de Patagones. 1989 – Mueren 95 hinchas en el partido Liverpool-Nottingham Forest, en el estadio Hillsborough, de Sheffield, tras la irrupción de 2.000 hinchas a los 6 minutos del partido. 1990 – Muere en Nueva York, EE.UU., la actriz Greta Garbo. 1992 – La comunidad internacional impone el embargo aéreo a Libia, con lo que empieza a aplicarle sanciones impuestas por la ONU. 1994 – 124 países firman en la ciudad marroquí de Marraquech el Acta Final de la Ronda Uruguay del GATT, tras 7 años de duras negociaciones. 1999 – Se estrena en España el film "Todo sobre mi madre", de Pedro Almodovar, protagonizado por la actriz argentina Cecilia Roth. 1999 – La selección argentina de fútbol sub 20 queda eliminada del mundial de Nigeria al perder en octavos de final contra México 4 a 1. 2001 – Muere Joey Ramone (Jeffrey Hyman), cantante del grupo Los Ramones. 2013 – Explotan en Boston (Estados Unidos) dos bombas durante una maratón, con un resultado de 3 muertos y 183 heridos. CLUB 17 UNIDOS Sivori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 15 de abril a partir de las 22 hs. y llegan con un gran show en vivo desde Santa Fe, exclusivos en toda la zona, "GRUPO CALI". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: entrada general damas y caballeros gratis, gratis, gratis hasta las 00 hs. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!! v.14.4. FRASE DEL DIA El código moral del fin del milenio no condena la injusticia, sino el fracaso. Eduardo Galeano (1940-2015) Escritor y periodista uruguayo.