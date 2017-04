DOMINGO 16 DE ABRIL DE 2017

Cumpleaños

Pág. siguiente (2/3) DANZAS ARABES AYMELEK SAR Abierta la inscripción Iniciación a la danza oriental (3 a 6 años). Clases infantil. Clases para adultos y juveniles. Bollywood (Danas de la India). Manejo de distintos elementos. A cargo de Aymelek Sar maestra y bailarina intérprete egresada de la ADS de Amir Thaleb. Campana: Castilla 348. Bº La Josefa: Di Lucca 379. Záratex: Guemes 982. Facebook: Aymelek Sar. Cel: 011-50546668. v.20.4 FRASE DEL DIA "La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable". Leonardo Da Vinci UN DIA 16 DE ABRIL 1582:Hernando de Lerma, gobernador de Tucumán, Juríes y Diaguitas, funda la ciudad de Lerma en el Valle de Salta. 1782:Nace en Huaras, Perú, el general Toribio de Luzuriaga. Defendió la ciudad durante las invasiones inglesas, fue gobernador de Corrientes, jefe de regimiento del Ejército Norte, gobernador de Mendoza y luego se sumó al Ejército Libertador. Formó parte de la campaña de Chile y de Perú. Murió en Pergamino, Buenos Aires, el 1º de mayo de 1842. 1812:Se reúnen en el fuerte San Carlos, Mendoza, los caciques "pehuelches" y "pampas", para reconocer al nuevo gobierno del Plata. 1821:Portugal reconoce la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 1866:El Ejército Aliado, comandado por Bartolomé Mitre, invade Paraguay. 1879:El general Julio A. Roca, ministro de Guerra y Marina durante el gobierno de Nicolás Avellaneda, inicia la denominada expedición al desierto en su lucha contra los indios. En proclama publicada en el diario La Prensa el 29 de abril de 1879 decía Roca: "Con asombro de todos nuestros conciudadanos, en poco tiempo habéis hecho desaparecer las numerosas tribus de la pampa que se creían invencibles con el pavor que infundía el desierto… Extinguiendo estos nidos de piratas terrestres y tomando posesión real de la vasta región que los abriga, habréis abierto y dilatado los horizontes de la patria hacia la comarca del Sud, trazando, por decirlo así, con vuestras bayonetas un radio inmenso para su desenvolvimiento y grandeza futura…". 1987:Comienza el levantamiento de Semana Santa. El teniente coronel Aldo Rico y un grupo conocido como los carapintadas se amotinan en Campo de Mayo en protesta por las medidas del presidente Raúl Alfonsín con relación a las responsabilidades de la última dictadura. 1889:Nace en Londres, Gran Bretaña, el destacado humorista, escritor y director Charles Chaplin. 1931:Es clausurado el diario Crítica. BUSCAMOS A ASTOR Astor es un chihuahua mini de 2 años. Se perdió el miércoles a la mañana en la zona de Bartneche entre Bellomo y Brid. Por cualquier información que puedan brindar comunicarse al 15-536250 o 15-567225. Se dará recompensa. Muchas gracias!!! SE PERDIO COPY En De Dominicis y San Martín. Gato macho. Castrado. 1 año. Llamar: 3489-15-558727 / 3489-15-596230. v.20.4. GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. DOY EN ADOPCION Cachorra negra de tres meses, cría mediana muy bonita, desparasitada. Me hago cargho de la esterilización. Llamar al 432324 / 15-625585.Muchas gracias. v.16.4. ---- Pág. siguiente (2/3)