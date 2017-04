Cumpleaños

MARTES 18 DE ABRIL DE 2017

SE PERDIO COPY En De Dominicis y San Martín. Gato macho. Castrado. 1 año. Llamar: 3489-15-558727 / 3489-15-596230. v.20.4. HALLAZGO DE DOCUMENTACION Se ha encontrado Documentacion en Ariel del Plata a nombre de MAURO JAVIER ZATTERA.- Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161. Gracias. v.19.4. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 23- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $ 5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.23.4. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 22 de abril a partir de las 22 hs, llegan con un gran show en vivo, los Nº 1 de Santa Fe, exclusivos en toda la zona "LOS PALMERAS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: sólo 500 entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana y FM 93.9 de Zárate. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! GRUPO ESPERANZA CENA SHOW A BENEFICIO El "Grupo Esperanza" Asociación Civil invita a sus socios y amigos a su tradicional cena en "El Portal" Belgrano 526 el próximo 19 de mayo a las 21 hs. Animación: Dj Fernando Mosqueira y Armonizando con Ritmo. Su grata presencia nos ayuda a seguir trabajando por el crecimiiento y bienestar de nuestros queridos jóvenes. Para adquirir entradas llamar a Elda: 424346 / 15-592680. Casa Esperanza 421471 de 14.30 a 19 hs. v.18.5. BUSCAMOS A ASTOR Astor es un chihuahua mini de 2 años. Se perdió el miércoles a la mañana en la zona de Bartneche entre Bellomo y Brid. Por cualquier información que puedan brindar comunicarse al 15-536250 o 15-567225. Se dará recompensa. Muchas gracias!!! FRASE DEL DIA En realidad, el único momento de la vida en que me siento ser yo mismo es cuando estoy con mis amigos. Gabriel García Márquez UN 18 DE ABRIL... 1860 – Nace el político y escritor cordobés Ramón J. Cárcano, autor de obras como Mis primeros 80 años y Juan Facundo Quiroga. 1930 – Se funda el club deportivo Gimnasia y Esgrima de Jujuy. 1938 – Parte por última vez en viaje de instrucción la Fragata Sarmiento, hoy buque museo. 1951 – El gobierno nacionaliza el periódico La Prensa. 1978 – Se inaugura el complejo hidroeléctrico de Futaleufú, en la provincia del Chubut. 1995 – Fallece el abogado y político radical correntino Arturo Frondizi, presidente de la Nación y fundador del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).