JUEVES 20 DE ABRIL DE 2017

SE PERDIO COPY En De Dominicis y San Martín. Gato macho. Castrado. 1 año. Llamar: 3489-15-558727 / 3489-15-596230. v.20.4. HALLAZGO DE DOCUMENTACION Se ha encontrado Documentacion en Ariel del Plata a nombre de MAURO JAVIER ZATTERA.- Su dueño puede pasar por nuestra redaccion Rocca 161. Gracias. v.20.4. GRUPO ESPERANZA MATINEE DE BLANCO O NEGRO Comienza la temporada de matinees en nuestra Casa…!!! Para este primer encuentro te esperamos con alguna prenda de vestir en blanco o negro. Viernes 21 de abril. De 20 a 23 hs en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, Campana. No te lo podes perder!!!! Los esperamos…!!! v.21.4. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 23- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $ 5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.23.4. FRASE DEL DIA La imaginación en libertad transforma al mundo y hecha a volar las cosas. Octavio Paz (1914-1998) Poeta y ensayista mexicano. UN 20 DE ABRIL.... 571:Nace Mahoma, fundador del Islam. 1811:Primer reglamento de libertad de imprenta de Buenos Aires. Se establece una junta suprema de censura como tribunal. Allí debían ser enviadas las acusaciones de las obras publicadas. 1917: Se crea en la Argentina la Federación de Obreros en Construcciones Navales, que en la década de 1950 fueron protagonista de la "huelga de los locos", que duró 15 meses. 1858:Muere el ingeniero Felipe Senillosa. Fue director de la Academia de Matemáticas y presidente del Departamento Topográfico de la provincia de Buenos Aires. 1863:Se inauguran en Rosario los trabajos del ferrocarril Central Argentino. 1889:Nace en Austria Adolf Hitler. Dictador que estableció en Alemania un régimen fascista y desencadenó la Segunda Guerra Mundial tras la invasión a Polonia en 1939. Durante su gestión, llevó a cabo el exterminio y desplazamiento de millones de judíos, gitanos, musulmanes, homosexuales, etc. Murió el 30 de abril de 1945. 1893:Nace el pintor y escultor español Joan Miró, uno de los máximos representantes del surrealismo. 1965:Muere en Buenos Aires Alfredo L. Palacios. Abogado de los humildes y autor de leyes protectoras del trabajador, el niño y la mujer obrera, fue el primer diputado socialista de América. Fue también embajador en Uruguay y Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Había nacido en Buenos Aires el 10 de agosto de 1878. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 22 de abril a partir de las 22 hs, llegan con un gran show en vivo, los Nº 1 de Santa Fe, exclusivos en toda la zona "LOS PALMERAS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: sólo 500 entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana y FM 93.9 de Zárate. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!!