VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017

TE AMO MA... Mujer fuerte luchadora y dócil a la vez... sé egoísta por una vez en tu vida, ahora sé vos mami Te amo hasta la eternidad... mi hermosa VALERIA Tu hija Valeriana CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 22 de abril a partir de las 22 hs, llegan con un gran show en vivo, los Nº 1 de Santa Fe, exclusivos en toda la zona "LOS PALMERAS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: sólo 500 entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana y FM 93.9 de Zárate. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! BIENVENIDA Le damos una cálida bienvenida y le deseamos el mayor de los éxitos al nuevo Centro Medico de Swiss Medical Group en nuestra zona. Siendo parte de esta gran compañía, ponemos a disposición de nuestros clientes, nuestras oficinas para contratar los distintos seguros de acuerdo a sus necesidades. Zárate: 3 de Febrero Nro. 536 Lima: Av.11 Nro. 271 Campana: 25 de mayo Nro. 931 Entretenimiento Familiar Domingo 23- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $ 5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.23.4. "ASOCIACIÓN COOPERADORA JARDÍN DE INFANTES Nº 904"FRANCISCO BUIATTI"islas CONVOCA A ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA Para el día 17 de mayo a las 14 hs con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día: Memoria y Balance. renovación de Cargos en CD y CRC. Fijar monto cuota social. Fijar monto caja chica. v7.5. TROPICAL BARRIENTOS Este sábado actúa en Gran Fiesta en el Club Independiente (Zárate) y este domingo Gran Baile en el Club San Lorenzo donde la Super Super Tropical Barrientos actúa toda la noche. v.23.4. GRUPO ESPERANZA MATINEE DE BLANCO O NEGRO Comienza la temporada de matinees en nuestra Casa…!!! Para este primer encuentro te esperamos con alguna prenda de vestir en blanco o negro. Viernes 21 de abril. De 20 a 23 hs en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, Campana. No te lo podes perder!!!! Los esperamos…!!! v.21.4. FRASE DEL DIA "Jamás mueren en vano los que mueren por una causa grande". Lord Byron (1788-1824) Poeta británico. SE REGALAN GATITOS Ya comen solos y hacen sus necesidades en las piedritas. Son dos machitos y una hembra. Para una adopción responsable llamar al 15-340136. v.23.4. AGRADECIMIENTO Agradezco a los trabajadores municipales por la ayuda brindada hacia mi persona PATRICIA VILLANUEVA (docente) tuve que ser auxiliada al caerme en el barrio San Cayetano. Gracias!!