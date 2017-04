Cumpleaños

Enlaces, Aniversarios, etc. Anuncios

Edictos, Sociedad, etc. Necrológicas

Sepelios, Misas, etc.



SABADO 22 DE ABRIL DE 2017 [ Volver Atrás ] - [ Seleccionar otra Fecha ]

página(s) : 1 de 3

Pág. siguiente (2/3) 15 AÑOS 22-04-2017 Bianca Nerea Cevasco Felices 15 años Princesa, que siempre seas feliz, te deseamos de corazón mamá Gabriela, Papa Claudio, Hermanos Enzo y Gabriel, tios/as, primos/as, abuela Maria Luisa, que todos tus sueños se hagan realidad. TROPICAL BARRIENTOS Este sábado actúa en Gran Fiesta en el Club Independiente (Zárate) y este domingo Gran Baile en el Club San Lorenzo donde la Super Super Tropical Barrientos actúa toda la noche. v.23.4. FRASE DEL DIA "Todo lo que necesitas en esta vida es ignorancia y confianza en ti mismo, así tendrás el éxito asegurado". Mark Twain (1835-1910) Escritor y periodista estadounidense. CLUB 17 UNIDOS Sívori y Moreno Campana Gran Baile Familiar este sábado 22 de abril a partir de las 22 hs, llegan con un gran show en vivo, los Nº 1 de Santa Fe, exclusivos en toda la zona "LOS PALMERAS". Venga a bailar y a divertirse al único y ya tradicional "BAILE DE LA FAMILIA". Los esperamos para que juntos pasemos otra de las noches inolvidables y entre verdaderos amigos. Servicio de buffet. Atención: sólo 500 entradas anticipadas en Radio Exito 94.5 Campana y FM 93.9 de Zárate. (Solo mayores de 18 años). Te lo vas a perder!! v.22.4. ENTRETENIMIENTO FAMILIAR Domingo 23- 16,00 hs Org: Ballet Eluney Este domingo a las 16 horas los esperamos para compartir 2 horas a toda diversion y en donde podra ganar mas de $ 5.000,00 en efectivo en premios en la loteria familiar que organizamos en el Club Estrella del Este- Sivori 250 . Con solo abonar la entrada participa de todo los premios. Adquieralas en Jean Jaures 767 ( cerrajeria) Club , Bailarines del Ballet o llame al 15 570418 . Colabore participe y gane.- v.23.4. GRUPO ESPERANZA MATINEE DE BLANCO O NEGRO Comienza la temporada de matinees en nuestra Casa…!!! Para este primer encuentro te esperamos con alguna prenda de vestir en blanco o negro. Viernes 21 de abril. De 20 a 23 hs en Casa Esperanza, Buenos Aires 205, Campana. No te lo podes perder!!!! Los esperamos…!!! v.21.4. ---- ---- ---- Pág. siguiente (2/3)